Mới đây nhất, thông tin về việc Nhậm Gia Luân sẽ tái hợp với bạn diễn ăn ý Đàm Tùng Vận, trong dự án phim Giang Sơn Vi Sính. Netizen sau khi nghe xong đã rất phấn khích trước thông tin này, bởi lẽ cặp đôi Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận từng được rất nhiều bạn trẻ yêu quý, nhờ vào khả năng diễn xuất ăn ý trong các bộ phim trước đây.

Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân từng có màn phối hợp khá ăn ý trên màn ảnh xứ Trung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng ở mức thông tin và chưa có bất cứ xác nhận nào đến từ phía diễn viên, cũng như nhà sản xuất của bộ phim. Thậm chí, theo một số bộ phận netizen, điều này khó có thể trở thành sự thật khi phía quản lý của Nhậm Gia Luân đã báo mức giá cát xê quá cao so với khả năng chi trả của nhà sản xuất.