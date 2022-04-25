CĐM xứ Trung đang xôn xao trước thông tin, nam diễn viên Nhậm Gia Luân bị tố ''mắc bệnh ngôi sao'' khi hét giá cát xê cao ngất ngưởng khiến nhà sản xuất chào thua.
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Mới đây nhất, thông tin về việc Nhậm Gia Luân sẽ tái hợp với bạn diễn ăn ý Đàm Tùng Vận, trong dự án phim Giang Sơn Vi Sính. Netizen sau khi nghe xong đã rất phấn khích trước thông tin này, bởi lẽ cặp đôi Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận từng được rất nhiều bạn trẻ yêu quý, nhờ vào khả năng diễn xuất ăn ý trong các bộ phim trước đây.
Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng ở mức thông tin và chưa có bất cứ xác nhận nào đến từ phía diễn viên, cũng như nhà sản xuất của bộ phim. Thậm chí, theo một số bộ phận netizen, điều này khó có thể trở thành sự thật khi phía quản lý của Nhậm Gia Luân đã báo mức giá cát xê quá cao so với khả năng chi trả của nhà sản xuất.
Trước thông tin này, một số fan hâm mộ của nam diễn viên cho rằng Nhậm Gia Luân không hề có ý xấu, việc quản lý của anh từ chối hợp tác là do nam thần đang có lịch trình dày đặc. Thêm nữa, việc phía nam diễn viên yêu cầu tiền cát xê cao là hoàn toàn có hợp lý, khi anh đang là một trong những diễn viên có sức hút rất lớn tại Cbiz.
Tuy nhiên, một số khán giả cũng cho rằng nếu việc Gia Luân "hét" cát-xê là thật thì anh chàng quả thật bị mắc bệnh ngôi sao. Bởi diễn xuất của nam diễn viên chưa đến mức xuất sắc như những lời ca tụng. Thậm chí, một số cảnh quay của anh trong Ngự Giao Ký bị chê giả trân, một màu.
Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có thông báo chính thức nào để xác nhận chuyện này, nhưng người hâm mộ vẫn đang hy vọng đôi bên có thể tìm được tiếng nói chung, để có thể giúp fan nhìn thấy hình ảnh cặp đôi Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận tái hợp trên màn ảnh một lần nữa.