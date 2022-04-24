7749 nỗi khổ khi diễn cảnh hôn của sao hoa ngữ: Nhậm Gia Luân né cảnh hôn, Angela Baby Đường Yên phải nhờ người đóng thế

Nguyên nhân khiến Nhậm Gia Luân từ chối cảnh tình cảm với các bạn diễn nữ là vì anh đã lập gia đình. Để tránh ảnh hưởng đến hôn nhân, nam diễn viên đã sử dụng nhiều cách để đánh lừa khán giả.

Cách đây không lâu, Nhậm Gia Luân bị lộ bản hợp đồng thuê người đóng cảnh tình cảm trong Cẩm Y Chi Hạ và Nhất Sinh Nhất Thế. Ngoài ra, trong Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn, nam diễn viên cũng bị cho là tận dụng góc máy để loè thiên hạ. Hay mới đây nhất, trong Ngự Giao Ký dù Nhậm Gia Luân đã đồng ý đóng cảnh hôn với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng lại không chút cảm xúc nào cả.

AngelaBaby

Ảnh minh họa: Internet

Khi vẫn còn là vợ của Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby từng bị cộng đồng mạng soi ra việc dùng thế thân đóng cảnh thân mật với Chung Hán Lương trong Cô Phương Bất Tự Thưởng. Hành động này của nữ diễn viên tuy thiếu chuyên nghiệp nhưng lại được ủng hộ vì biết bảo vệ hôn nhân gia đình. Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng từng bày tỏ bản thân đã làm loạn hậu trường phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản điện ảnh chỉ vì thấy cảnh thân mật của AngelaBaby và Tỉnh Bách Nhiên.

Đường Yên

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi kết hôn và có con với ông xã La Tấn, Đường Yên được biết đến là mỹ nhân được cặp với nhiều trai đẹp nhất trên màn ảnh. Những cảnh hôn hay thân mật của cô và bạn diễn được đánh giá rất cao. Tuy nhiên sau khi kết hôn, Đường Yên lại hạn chế hết mức những cảnh tình cảm này. Thậm chí, trong bộ phim Yến Vân Đài nàng tiểu Hoa còn thuê người thay mình đóng cảnh tình cảm với bạn diễn Đậu Kiêu.

Vương Nhất Bác

Ảnh minh họa: Internet

Vương Nhất Bác không hẳn là từ chối các cảnh tình cảm với bạn diễn nữ mà chỉ đơn giản là hạn chế mà thôi. Nguyên nhân là bởi anh chàng đang sở hữu một lượng fan nữ khổng lồ, nếu quá nhập tâm diễn cảnh tình cảm thì có thể sẽ khiến fan phản ứng.

Viên Băng Nghiên

Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi tuyên truyền cho bộ phim Lưu Ly vào năm 2020, Viên Băng Nghiên và Thành Nghị đã cùng nhau diễn lại một số cảnh thân mật của nam nữ chính trong phim. Tuy nhiên, sau hành động chủ động hôn Thành nghị “y như phim”, Viên Băng Nghiên lại nhận phải vô số lời phàn nàn từ fan của Thành nghị. Người hâm mộ của nam diễn viên cho rằng Viên Băng Nghiên đang cố tình tạo ra tình huống thân mật với Thành nghị nhằm sao tác couple.

Triệu Lệ Dĩnh

Ảnh minh họa: Internet

Triệu Lệ Dĩnh chắc hẳn đều biết cô đã có quãng thời gian dài chật vật với những vai phụ vô danh. Mãi đến năm 2011, khi vào vai Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh mới dần được khán giả biết đến và yêu thích. Cũng trong bộ phim này, nữ diễn viên đã trao nụ hôn màn ảnh đầu tiên của mình cho nam diễn viên sắm vai Tiêu Chiến – Cao Tử Kỳ.

Triệu Lệ Dĩnh cũng là một trong những nữ diễn viên lăn xả đóng cảnh thân mật nhưng lại phải nhận về nhiều lời cay đắng. Theo đó, khi vào vai ác nữ trong bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương, Triệu Lệ Dĩnh đã có cảnh quay tình cảm với bạn diễn nam Chu Tử Kiêu. Hay ở những bộ phim khác, Lệ Dĩnh cũng không ngừng đóng với bạn diễn. Đóng phim tận tình là thế, nhưng nàng tiểu Hoa lại bị chê bai cả về diễn xuất lẫn nhân cách.

Vương Tử Đằng

Ảnh minh họa: Internet

Nam diễn viên Vương Tử Đằng cũng phải nhận về vô số ý kiến trái chiều vì cảnh hôn của mình trong bộ phim Ngự Giao Ký. Theo đó, trong tập mới đây của Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy, nhân vật Không Minh của Vương Tử Đằng đã mi mi Lạc Cẩm Tang (Hồ Ý Hoàn). Tuy nhiên, sau cảnh thân mật này, Vương tử Đằng lại bị nói vì ngoại hình. Nam diễn viên thậm chí đã phải lên tiếng xin lỗi.

Thế mới thấy, đằng sau những cảnh hôn trong phim Hoa ngữ luôn có những câu chuyện mà khán giả khó lòng biết hết được. Theo An thấy, dù diễn viên chấp nhận đóng cảnh thân mật hay từ chối thì đó cũng là quyền của họ, chỉ cần không ảnh hưởng đến chất lượng phim là được.