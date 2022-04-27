Lâm Canh Tân có hành động 'lạ' với Đàm Tùng Vận tại hậu trường phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Cặp đôi Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" với loạt ảnh siêu ngọt ngào tại hậu trường phim "Xin gọi tôi là tổng giám".

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của cặp nam nữ chính Lâm Canh Tân (Lục Kí Minh) và Đàm Tùng Vận (Ning Mông) được đoàn phim đăng tải lên mạng xã hội. Đáng chú ý là dù xem video hay nhìn qua ảnh tĩnh thì phản ứng hóa học của cặp đôi vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhiều khán giả bấn loạn trước những tương tác đầy gian tình của cả hai diễn viên.

Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Lâm Canh Tân tự tay chỉnh sửa tóc cho bạn diễn mà không nhờ stylist hỗ trợ. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận luôn tìm cách để chọc cười bạn diễn. Cả hai thường xuyên cười nói vui vẻ, không ngại nhìn vào mắt đối phương sau khi hoàn thành các cảnh quay, làm rộ lên nghi vấn phim giả tình thật. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng những cử chỉ thân mật của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân xuất phát từ sự tự nhiên và chuyên nghiệp vốn có của hai diễn viên.

Với bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám", Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình. Một thời gian sau, giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

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