Lâm Canh Tân có hành động 'lạ' với Đàm Tùng Vận tại hậu trường phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 27/04/2022 20:32

Cặp đôi Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân khiến người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" với loạt ảnh siêu ngọt ngào tại hậu trường phim "Xin gọi tôi là tổng giám".

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của cặp nam nữ chính Lâm Canh Tân (Lục Kí Minh) và Đàm Tùng Vận (Ning Mông) được đoàn phim đăng tải lên mạng xã hội.

Đáng chú ý là dù xem video hay nhìn qua ảnh tĩnh thì phản ứng hóa học của cặp đôi vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhiều khán giả bấn loạn trước những tương tác đầy gian tình của cả hai diễn viên. 

dam tung vanLâm Canh Tân có hành động 'lạ' với Đàm Tùng Vận tại hậu trường phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2Lâm Canh Tân có hành động 'lạ' với Đàm Tùng Vận tại hậu trường phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Lâm Canh Tân tự tay chỉnh sửa tóc cho bạn diễn mà không nhờ stylist hỗ trợ. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận luôn tìm cách để chọc cười bạn diễn. Cả hai thường xuyên cười nói vui vẻ, không ngại nhìn vào mắt đối phương sau khi hoàn thành các cảnh quay, làm rộ lên nghi vấn phim giả tình thật. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng những cử chỉ thân mật của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân xuất phát từ sự tự nhiên và chuyên nghiệp vốn có của hai diễn viên. 

dam tung van 1dam tung van 2

Với bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám", Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Một thời gian sau, giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Lộ ảnh Đàm Tùng Vận 'cưa sừng làm nghé': Vẻ ngoài vẫn ngọt ngào dù bước sang ngưỡng tuổi 30

Lộ ảnh Đàm Tùng Vận 'cưa sừng làm nghé': Vẻ ngoài vẫn ngọt ngào dù bước sang ngưỡng tuổi 30

Nhờ sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh nên lúc nào trông Đàm Tùng Vận cũng như trẻ hơn tuổi thật.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Xin gọi tôi là tổng giám

TIN LIÊN QUAN

Lộ ảnh Đàm Tùng Vận 'cưa sừng làm nghé': Vẻ ngoài vẫn ngọt ngào dù bước sang ngưỡng tuổi 30

Lộ ảnh Đàm Tùng Vận 'cưa sừng làm nghé': Vẻ ngoài vẫn ngọt ngào dù bước sang ngưỡng tuổi 30

CĐM gọi Nhậm Gia Luân 'mắc bệnh ngôi sao', hét giá cát xê trên trời khiến nhà sản xuất Giang Sơn Vi Sính chào thua, điều ước tái hợp với Đàm Tùng Vận của netizen khó lòng được thực hiện

CĐM gọi Nhậm Gia Luân 'mắc bệnh ngôi sao', hét giá cát xê trên trời khiến nhà sản xuất Giang Sơn Vi Sính chào thua, điều ước tái hợp với Đàm Tùng Vận của netizen khó lòng được thực hiện

Xếp hạng 5 phim ngôn tình hoa ngữ có thứ hạng cao nhất lịch sử Douban: 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta' của Đàm Tùng Vận không vượt mặt được phim này

Xếp hạng 5 phim ngôn tình hoa ngữ có thứ hạng cao nhất lịch sử Douban: 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta' của Đàm Tùng Vận không vượt mặt được phim này

Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Hé lộ cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong phim mới: Nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Sắp 'hết duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân 'yêu lại từ đầu' Đàm Tùng Vận trong dự án phim trọng điểm

Sắp 'hết duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân 'yêu lại từ đầu' Đàm Tùng Vận trong dự án phim trọng điểm

'Giai đoạn bi kịch' nhất cuộc đời của Đàm Tùng Vận: Mẹ qua đời oan ức, hung thủ chỉ chịu mức án nhẹ

'Giai đoạn bi kịch' nhất cuộc đời của Đàm Tùng Vận: Mẹ qua đời oan ức, hung thủ chỉ chịu mức án nhẹ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?