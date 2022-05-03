Lưu Sướng 'yêu thầm' Đàm Tùng Vận trong 'Xin gọi tôi là tổng giám', chiều cao chênh lệch của cặp đôi khiến dân tình 'phát sốt'

Mới đây, những hình ảnh trong bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám" vừa hé lộ tình tiết liên quan đến sự xuất hiện của nam phụ Tô Duy Nhiên (Lưu Sướng).

Những tập đầu lên sóng, bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám" của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong trailer tập 8 mới nhất, Ning Mông (Đàm Tùng Vận) đến đón tổng giám đốc Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) đang say rượu thì vô tình gặp được Tô Duy Nhiên. Tô Duy Nhiên và Ninh Mông từng quen biết khi còn học Đại học. Tô Duy Nhiên nói đúng ra là đàn anh của Ninh Mông, anh chàng này yêu thầm Ninh Mông trong nhiều năm nhưng không dám thổ lộ.

Lưu Sướng 'yêu thầm' Đàm Tùng Vận trong 'Xin gọi tôi là tổng giám' - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, chênh lệch chiều cao giữa nam phụ Lưu Sướng và nữ chính Đàm Tùng Vận khiến khán giả "phát cuồng" không kém gì cặp đối chính của bộ phim. Do đó, sự xuất hiện của Tô Duy Nhiên khiến khán giả tò mò và chờ đợi mối quan hệ giữa Ninh Mông với Lục Ký Minh trở nên căng thẳng hay phát sinh rắc rối nào tiếp theo.

"Xin gọi tôi là tổng giám" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Phim thuộc thể loại hài-tình cảm-lãng mạn. Nội dung kể về mối tình "oan gia ngõ hẹp" nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) và chàng tổng tài khó tính Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân).

Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng, đứng trước một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám lạnh lùng như Ký Minh cũng phải xiêu lòng.

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