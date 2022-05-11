Sát ngày bấm máy, Lâm Canh Tân vẫn lộ bụng mỡ netizen lo lắng phim của Triệu Lệ Dĩnh gặp thất bại

CĐM đang cảm thấy lo lắng cho dự án phim Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh sẽ không đạt được thành công như mong đợi khi Lâm Canh Tân vẫn chưa chịu tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Dự án phim Dữ Phượng Hành đang là một trong những chủ đề được cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao thời điểm hiện tại. Đặc biệt, tin đồn tái hợp của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khiến bộ phim trở nên được mong đợi hơn bao giờ hết. Sau thành công của tác phẩm nổi tiếng Sở Kiều Truyện, hai diễn viên được hy vọng sẽ làm nên chuyện trong lần hợp tác tiếp theo này.

Lâm Canh Tân khiến netizen lo lắng với thân hình phát tướng của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lần hợp tác này được dự báo khó có thể chạm đến thành công như Sở Kiều Truyện bởi mới đây Lâm Canh Tân đã để lộ loạt ảnh với thân hình phát tướng của mình.Đáng chú ý, sự việc này đã diễn ra được một thời gian nhưng nam diễn viên luôn bận rộn với lịch trình của mình mà không hề chịu tập luyện để lấy lại vóc dáng cho dự án tới đây.

Vóc dáng điển trai khi xưa của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tấm ảnh được lan truyền, cư dân mạng đã tỏ rõ sự lo lắng và cả phẫn nộ với nam diễn viên sinh năm 1988 này. Bởi lẽ nếu không lấy kịp vóc dáng, Lâm Canh Tân sẽ khiến bộ phim có nguy cơ cao không đạt được thành công như mong đợi, ngoài ra nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến danh xưng ''nữ hoàng rating'' của Triệu Lệ Dĩnh.

Vì vậy, netizen kỳ vọng nam diễn viên họ Lâm sẽ có thể nhanh chóng lấy lại được hình thể cân đối như xưa của mình, để có màn phối hợp ăn ý nhất với Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-ngay-bam-may-lam-canh-tan-van-lo-bung-mo-netizen-lo-lang-phim-cua-trieu-le-dinh-gap-that-bai-467901.html