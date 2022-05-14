Chưa 'dứt tình' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận tiếp tục sánh đôi với trai đẹp trong dự án mới

Sao quốc tế 14/05/2022 08:33

Dự án phim mới "Đường về" của Đàm Tùng Vận sánh vai cùng nam thần Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ tung poster đầu tiên, sớm ngày diện kiến khán giả.

Mới đây, đoàn làm phim Đường về đã bất ngờ đăng tải lên ảnh poster chính thức của bộ phim "Đường về" với dàn diễn viên Tỉnh Bách Nhiên Đàm Tùng Vận.

Trước đó, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin cho rằng Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận sẽ đóng chung trong bộ phim hiện đại mang tên Đường Về. Tuy nhiên sau khi công bố dàn diễn viên, người hâm mộ của cặp đôi mừng hụt khi người sánh vai cạnh Đàm Tùng Vận lại là Tỉnh Bách Nhiên. Chính vì thế, nếu lần này tin đồn hai người góp mặt trong Giang Sơn Vi Sính trở thành sự thật thì sẽ tạo ra cú hit lớn về mặt truyền thông, thỏa mãn niềm mong đợi của các mọt phim Trung Quốc.

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"Đường về" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo, do iQIYI sản xuất; biên kịch Mặc Bảo Phi Bảo; đạo diễn Dư Thúy Hoa - người từng nhào nặn lên nhiều dự án phim tiểu biểu như Vì em anh nguyện yêu cả thế giới, Hoá ra anh rất yêu em, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa...

Bộ phim là câu chuyện thứ ba trong chùm ba tiểu thuyết kể về ba nghề mà Mặc Bảo Phi Bảo kính trọng nhất: bác sĩ, phóng viên và quân nhân. Tác phẩm kể về câu chuyện tình vừa cay đắng vừa ngọt ngào của một cặp đôi có hoàn cảnh khác biệt nhau.

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Việc đoàn làm phim Đường về bất ngờ tung poster đầu tiên khiến cư dân mạng không khỏi nôn nóng, cho rằng ngày phim lên sóng sẽ không còn xa.

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