Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Viên Băng Nghiên cũng đang là cái tên được nhắm đến cho vị trí Nữ thần Kim ưng cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát này.

Nữ thần Kim Ưng vốn là danh hiệu dành cho những ngôi sao múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng, tuy nhiên đây được coi là vinh dự của tất cả các mỹ nhân Hoa ngữ, ai cũng từng mong ước, thậm chí đấu đá lẫn nhau vì danh hiệu này. Trong lịch sử của giải Kim Ưng, hiện tại đã có 7 mỹ nhân Hoa ngữ có cơ hội được khoác trên mình chiếc váy dát vàng lộng lẫy, khoe vũ đạo uyển chuyển cùng nhan sắc gợi cảm. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Viên Băng Nghiên cũng đang là cái tên được nhắm đến cho vị trí trong năm 2022 này. Tuy nhiên, cư dân mạng đều cho rằng so với các ứng cử viên khác, nữ chính Lưu Ly chưa xứng đáng.

Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet Trước đây, từng có thông tin cho biết Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát là 3 ứng cử viên sáng giá cho vị trí Nữ thần Kim Ưng. Không chỉ là những cái tên nổi bật trong 2 năm qua, 3 nàng tiểu Hoa này còn lần lượt có phim được lên sóng đài Hồ Nam với thành tích khá tốt. Chính vì vậy ở thời điểm đó, cư dân mạng cho rằng 1 trong 3 người đẹp này sẽ được diện chiếc váy vàng Kim Ưng trong tiết mục múa mở đầu. Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet Dương Tử - Ảnh: Internet So với 3 người đẹp trên, thành tích phim ảnh của Viên Băng Nghiên cũng chưa phải tốt nhất. Từ 2020 đến nay, nàng mỹ nhân 9x này có 2 tác phẩm nổi bật là Lưu Ly (2020) và Chúc Khanh Hảo mới lên sóng tháng 4 vừa qua. Ngoài 2 bộ phim chiếu mạng này, Viên Băng Nghiên chưa có bộ phim nào chiếu đài nữa cả.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao lý do Viên Băng Nghiên được nhắc đến trong danh sách đề cử Nữ thần Kim Ưng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây mới chỉ là tin chưa chính thức vì vậy không nên quá quan tâm.

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