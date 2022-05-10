Nữ thần Kim Ưng năm 2022: Viên Băng Nghiên được đề cử cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát

Sao quốc tế 10/05/2022 14:38

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Viên Băng Nghiên cũng đang là cái tên được nhắm đến cho vị trí Nữ thần Kim ưng cùng Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát này.

Nữ thần Kim Ưng vốn là danh hiệu dành cho những ngôi sao múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng, tuy nhiên đây được coi là vinh dự của tất cả các mỹ nhân Hoa ngữ, ai cũng từng mong ước, thậm chí đấu đá lẫn nhau vì danh hiệu này. Trong lịch sử của giải Kim Ưng, hiện tại đã có 7 mỹ nhân Hoa ngữ có cơ hội được khoác trên mình chiếc váy dát vàng lộng lẫy, khoe vũ đạo uyển chuyển cùng nhan sắc gợi cảm.

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Viên Băng Nghiên cũng đang là cái tên được nhắm đến cho vị trí trong năm 2022 này. Tuy nhiên, cư dân mạng đều cho rằng so với các ứng cử viên khác, nữ chính Lưu Ly chưa xứng đáng.

sao hoa ngu
Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Trước đây, từng có thông tin cho biết Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát là 3 ứng cử viên sáng giá cho vị trí Nữ thần Kim Ưng. Không chỉ là những cái tên nổi bật trong 2 năm qua, 3 nàng tiểu Hoa này còn lần lượt có phim được lên sóng đài Hồ Nam với thành tích khá tốt. Chính vì vậy ở thời điểm đó, cư dân mạng cho rằng 1 trong 3 người đẹp này sẽ được diện chiếc váy vàng Kim Ưng trong tiết mục múa mở đầu.

sao hoa ngu 1
 Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet
sao hoa ngu 2
Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet
sao hoa ngu 3
Dương Tử - Ảnh: Internet

So với 3 người đẹp trên, thành tích phim ảnh của Viên Băng Nghiên cũng chưa phải tốt nhất. Từ 2020 đến nay, nàng mỹ nhân 9x này có 2 tác phẩm nổi bật là Lưu Ly (2020) và Chúc Khanh Hảo mới lên sóng tháng 4 vừa qua. Ngoài 2 bộ phim chiếu mạng này, Viên Băng Nghiên chưa có bộ phim nào chiếu đài nữa cả.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao lý do Viên Băng Nghiên được nhắc đến trong danh sách đề cử Nữ thần Kim Ưng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây mới chỉ là tin chưa chính thức vì vậy không nên quá quan tâm.

Hậu Đặng Luân trốn thuế, Viên Băng Nghiên và Giả Nãi Lượng bất ngờ bị 'réo tên'?

Hậu Đặng Luân trốn thuế, Viên Băng Nghiên và Giả Nãi Lượng bất ngờ bị 'réo tên'?

Sau hành vi trốn thuế của Đặng Luân, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đang hoạt động nghệ thuật và livestream cũng sẽ bị điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Đàm Tùng Vận Dương Tử Cổ Lực Na Trát Nữ thần Kim Ưng Sao hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hậu Đặng Luân trốn thuế, Viên Băng Nghiên và Giả Nãi Lượng bất ngờ bị 'réo tên'?

Hậu Đặng Luân trốn thuế, Viên Băng Nghiên và Giả Nãi Lượng bất ngờ bị 'réo tên'?

Liên tục giống 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Viên Băng Nghiên bị 'ném đá' không thương tiếc

Liên tục giống 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Viên Băng Nghiên bị 'ném đá' không thương tiếc

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Viên Băng Nghiên hết ké fame Triệu Lệ Dĩnh, giờ lại tiếp tục đu Dương Tử để nổi tiếng khiến netizen bức xúc thanh minh

Viên Băng Nghiên hết ké fame Triệu Lệ Dĩnh, giờ lại tiếp tục đu Dương Tử để nổi tiếng khiến netizen bức xúc thanh minh

Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc'

Chúc Khanh Hảo: Phát hiện vật thể là trong cảnh hôn của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành, Netizen 'nghi ngờ' là 'sợi chị bạc'

Có ý tốt ủng hộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Viên Băng Nghiên lại tự khiến mình có thêm drama 'rơi từ trên trời' xuống

Có ý tốt ủng hộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Viên Băng Nghiên lại tự khiến mình có thêm drama 'rơi từ trên trời' xuống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 25 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 55 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?