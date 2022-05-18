Triệu Lệ Dĩnh và các tiểu hoa 85 tái xuất với thể loại cổ trang: Người được kỳ vọng vô cùng, kẻ bị chê vì diễn xuất kém cỏi

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương theo kịch bản sẽ có tới 3 phần là Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền và Dương Mịch sẽ đảm nhận vai chính Đồ Sơn Hồng Hồng trong phần Nguyệt Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng trong phim là nữ vương của tộc hồ yêu, sau khi cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) thì cả hai đã đem lòng yêu nhau.

Với lần trở lại này trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Mịch sẽ nên duyên cùng đàn em kém tuổi - Cung Tuấn. Tác phẩm này được xem là "cứu cánh" cho sự nghiệp của nữ minh tinh sau bộ phim Hộc Châu Phu Nhân không gây được tiếng vang quá lớn.

Công chúng cho rằng, tuy diễn xuất của Lưu Thi Thi có đôi lúc thất thường nhưng xét về mặt nhan sắc thì cô và Lưu Vũ Ninh vô cùng đẹp đôi, dự kiến sẽ làm nên chuyện nếu hợp tác với nhau.

Một trong những "dưa" hot nhất thời gian qua đó chính là tin tức Lưu Thi Thi sẽ kết hợp cùng nam thần Lưu Vũ Ninh trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn. Bộ phim dự kiến sẽ được bấm máy vào tháng 7 và đang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía cư dân mạng.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi sắp tới sẽ có màn tái xuất trong tác phẩm Trường Lăng cùng với nam thần Trần Triết Viễn. Người hâm mộ của "Thần tiên tỷ tỷ" đang vô cùng trông đợi để được thấy nhan sắc của cô một lần nữa thông phim tạo hình nhân vật cổ trang, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến ái ngại rằng diễn xuất của cô sẽ làm hỏng cả kịch bản phim.

Lưu Diệc Phi sắp tới sẽ có màn tái xuất trong tác phẩm Trường Lăng cùng với nam thần Trần Triết Viễn

Trong Trường Lăng, Lưu Diệc Phi vào vai nữ chiến binh Việt Trường Lăng sau khi bị hãm hại đã trùng sinh và nuôi dã tâm báo thù. Song hành với cô là Hạ Du - người từng bên cạnh cô khi xưa, cả hai cùng nhau tìm ra sự thật về ân oán ngày ấy.

Tuy Dữ Phụng Hành vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức nhưng dựa trên những "hint" mà đoàn làm phim đưa ra, khán giả tin chắc rằng trong tác phẩm này Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân một lần nữa sẽ kết hợp kể từ siêu phẩm Sở Kiều Truyện (2017). Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai Thẩm Ly còn Lâm Canh Tân sẽ đảm nhận nhân vật Hành Vân.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân một lần nữa sẽ kết hợp kể từ siêu phẩm Sở Kiều Truyện

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của Cửu Lộ Phi Hương, nhân vật Thẩm Ly, vốn là Bích Thương Vương của ma giới, trong khi đang chạy trốn cuộc hôn nhân sắp đặt đã rơi xuống nhân gian và gặp được Hành Vân. Sau khi nảy sinh tình cảm, Hành Vân và Thẩm Ly chỉ trải qua giai đoạn hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại phải chia xa vì khác biệt về thân phận.

Clip tập luyện binh pháp của Triệu Lệ Dĩnh như một bằng chứng cô sẽ tham gia vào Dữ Phụng Hành

Dữ Phụng Hành hiện đang được fan của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng mong chờ vì đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh họ Triệu sau thời gian dài không đóng phim cổ trang. Bộ phim hiện tại đang chuẩn bị khai máy và được dự kiến sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 2023.

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