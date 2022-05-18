Triệu Lệ Dĩnh và các tiểu hoa 85 tái xuất với thể loại cổ trang: Người được kỳ vọng vô cùng, kẻ bị chê vì diễn xuất kém cỏi

Sao quốc tế 18/05/2022 15:50

Thời gian tới cả 4 tiểu Hoa của sinh năm 85 là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thu, Lưu Diệc Phi đều sẽ tái xuất khán giả với dòng phim cổ trang.

Dương Mịch

Với lần trở lại này trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Mịch sẽ nên duyên cùng đàn em kém tuổi - Cung Tuấn. Tác phẩm này được xem là "cứu cánh" cho sự nghiệp của nữ minh tinh sau bộ phim Hộc Châu Phu Nhân không gây được tiếng vang quá lớn.

trieu le dinh 5
Dương Mịch sẽ nên duyên cùng đàn em Cung Tuấntrong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương theo kịch bản sẽ có tới 3 phần là Nguyệt Hồng, Trúc NghiệpVương Quyền và Dương Mịch sẽ đảm nhận vai chính Đồ Sơn Hồng Hồng trong phần Nguyệt Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng trong phim là nữ vương của tộc hồ yêu, sau khi cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) thì cả hai đã đem lòng yêu nhau.

Lưu Thi Thi

Một trong những "dưa" hot nhất thời gian qua đó chính là tin tức Lưu Thi Thi sẽ kết hợp cùng nam thần Lưu Vũ Ninh trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn. Bộ phim dự kiến sẽ được bấm máy vào tháng 7 và đang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía cư dân mạng.

trieu le dinh 4
Lưu Thi Thi sẽ kết hợp cùng nam thần Lưu Vũ Ninh trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn

Công chúng cho rằng, tuy diễn xuất của Lưu Thi Thi có đôi lúc thất thường nhưng xét về mặt nhan sắc thì cô và Lưu Vũ Ninh vô cùng đẹp đôi, dự kiến sẽ làm nên chuyện nếu hợp tác với nhau.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi sắp tới sẽ có màn tái xuất trong tác phẩm Trường Lăng cùng với nam thần Trần Triết Viễn. Người hâm mộ của "Thần tiên tỷ tỷ" đang vô cùng trông đợi để được thấy nhan sắc của cô một lần nữa thông phim tạo hình nhân vật cổ trang, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến ái ngại rằng diễn xuất của cô sẽ làm hỏng cả kịch bản phim.

trieu le dinh 3
Lưu Diệc Phi sắp tới sẽ có màn tái xuất trong tác phẩm Trường Lăng cùng với nam thần Trần Triết Viễn

Trong Trường Lăng, Lưu Diệc Phi vào vai nữ chiến binh Việt Trường Lăng sau khi bị hãm hại đã trùng sinh và nuôi dã tâm báo thù. Song hành với cô là Hạ Du - người từng bên cạnh cô khi xưa, cả hai cùng nhau tìm ra sự thật về ân oán ngày ấy.

Triệu Lệ Dĩnh

Tuy Dữ Phụng Hành vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức nhưng dựa trên những "hint" mà đoàn làm phim đưa ra, khán giả tin chắc rằng trong tác phẩm này Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân một lần nữa sẽ kết hợp kể từ siêu phẩm Sở Kiều Truyện (2017). Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai Thẩm Ly còn Lâm Canh Tân sẽ đảm nhận nhân vật Hành Vân.

trieu le dinh 2
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân một lần nữa sẽ kết hợp kể từ siêu phẩm Sở Kiều Truyện

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của Cửu Lộ Phi Hương, nhân vật Thẩm Ly, vốn là Bích Thương Vương của ma giới, trong khi đang chạy trốn cuộc hôn nhân sắp đặt đã rơi xuống nhân gian và gặp được Hành Vân. Sau khi nảy sinh tình cảm, Hành Vân và Thẩm Ly chỉ trải qua giai đoạn hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại phải chia xa vì khác biệt về thân phận.

trieu le dinh 1
Clip tập luyện binh pháp của Triệu Lệ Dĩnh như một bằng chứng cô sẽ tham gia vào Dữ Phụng Hành

Dữ Phụng Hành hiện đang được fan của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng mong chờ vì đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh họ Triệu sau thời gian dài không đóng phim cổ trang. Bộ phim hiện tại đang chuẩn bị khai máy và được dự kiến sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 2023.

Ảnh: Internet

Được hỏi nếu không làm diễn viên thì sẽ làm gì?, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải bất ngờ

Được hỏi nếu không làm diễn viên thì sẽ làm gì?, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải bất ngờ

''Nữ hoàng rating'' cho biết nếu không làm diễn viên cô rất muốn trở thành nhà văn, lý do được đưa ra khiến nhiều người ủng hộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lưu Thi Thi sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Được hỏi nếu không làm diễn viên thì sẽ làm gì?, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải bất ngờ

Được hỏi nếu không làm diễn viên thì sẽ làm gì?, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải bất ngờ

Lâm Canh Tân giảm cân thất bại, 'Dữ Phượng Hành' loay hoay tìm nam chính mới 'sánh cùng' Triệu Lệ Dĩnh

Lâm Canh Tân giảm cân thất bại, 'Dữ Phượng Hành' loay hoay tìm nam chính mới 'sánh cùng' Triệu Lệ Dĩnh

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành?

Triệu Lệ Dĩnh thay đổi hình tượng, tập luyện binh pháp để đóng Dữ Phượng Hành?

Nghẹn ngào khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc diễn viên nhí ở phim trường

Nghẹn ngào khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc diễn viên nhí ở phim trường

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh EQ cao với những câu nói khiến CĐM suy ngẫm 'Tôi không có người chống lưng, tôi là chỗ dựa của chính mình'

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh EQ cao với những câu nói khiến CĐM suy ngẫm 'Tôi không có người chống lưng, tôi là chỗ dựa của chính mình'

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI