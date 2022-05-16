Nghẹn ngào khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc diễn viên nhí ở phim trường

Có lẽ vì cũng là một người mẹ nên cách Triệu Lệ Dĩnh chăm lo cho các diễn viên nhí tại phim trường Hạnh Phúc Đến Vạn Gia rất ân cần và chu đáo.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện là một trong những bộ phim được quan tâm và mong mỏi sẽ phát sóng nhất. Tác phẩm này đồng thời cũng sẽ đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh với dòng phim hiện đại. Triệu Lệ Dĩnh ân cần chỉ dẫn diễn một viên nhí - Ảnh: Internet Qua những clip, hình ảnh mới đây được ê-kíp Hạnh Phúc Đến Vạn Gia công bố, nhiều người không khỏi bất ngờ với những cử chỉ dịu dàng của Triệu Lệ Dĩnh khi cô chăm sóc cho một diễn viên nhí tại phim trường.

Cụ thể, theo tiết tiết lộ từ phía đoàn làm phim, Triệu Lệ Dĩnh đã vô cùng ân cần và nhỏ nhẹ hướng dẫn các diễn viên nhí vì lo rằng các bé sẽ ăn lung tung và bị kẹt cổ họng. Không những vậy, trong cả quá trình này, nữ diễn viên không hề tỏ ra khó chịu hay cau có mà nói năng rất đỗi nhẹ nhàng và kiên nhẫn với bạn nhỏ này, cũng chính vì vậy mà không khí trong phim trường lúc ấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nữ diễn viên dịu dàng chăm sóc một diễn viên nhí khác mang lại cảm giác như 'mẹ chăm con' - Ảnh: Internet Ngay sau khi những khoảnh khắc này được đoàn làm phim đăng tải lên mạng xã hội, cụm từ "Triệu Lệ Dĩnh Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chăm sóc diễn viên nhí thật dịu dàng" đã ngay lập tức leo lên Top 7 hot search Weibo và khiến netizen bàn luận sôi nổi.

Triệu Lệ Dĩnh khó gặp con vì lịch trình bận rộn và gia đình chồng làm khó - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng đã dành các lời khen có cánh cho Triệu Lệ Dĩnh bởi những cử chỉ ân cần của cô đến các diễn viên nhí, họ cho biết cảm giác mà Triệu Lệ Dĩnh mang lại như một người mẹ đang chăm con mình vậy. Điều này cũng dễ hiểu khi mà Triệu Lệ Dĩnh đang phải sống xa con trai, chỉ có thể gặp con lúc rảnh rỗi. Nhiều nguồn tin cũng tiết lộ, kể từ khi ly hôn, nữ diễn viên khó gặp được con trai hơn vì bị gia đình Phùng Thiệu Phong làm khó. Công chúng gửi nhiều lời chúc đến cho Triệu Lệ Dĩnh, mong rằng ngoài một sự nghiệp thành công thì cô sẽ có thể được thăm và gặp gỡ con trai mình nhiều hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-ngao-khoanh-khac-trieu-le-dinh-cham-soc-dien-vien-nhi-o-phim-truong-469118.html