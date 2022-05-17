Được hỏi nếu không làm diễn viên thì sẽ làm gì?, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải bất ngờ

''Nữ hoàng rating'' cho biết nếu không làm diễn viên cô rất muốn trở thành nhà văn, lý do được đưa ra khiến nhiều người ủng hộ.

Trong số những nữ diễn viên hàng đầu Cbiz, cái tên Triệu Lệ Dĩnh hẳn phải có được chỗ đứng cao nhất nhì khi cô nàng luôn được biết đến với khả năng là có thể tạo ra mức rating kỷ lục cho từng bộ phim cũng nhờ vậy mà cô được fan dành tặng cho danh xưng mỹ miều ''nữ hoàng rating''.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, một cuộc phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh trong quá khứ được đào lại, trong đó mỹ nhân tiết lộ mình muốn làm một nhà văn nếu không làm diễn viên, lý do cô đưa ra khiến khán giả bật cười.

Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh nhận được câu hỏi như sau: "Nghề nghiệp bạn muốn theo đuổi nhất là gì?". Nữ diễn viên điềm tĩnh trả lời cô sẽ làm nhà văn nếu không theo nghiệp diễn. Sau đó, có lẽ người phỏng vấn nghĩ cô có tâm hồn bay bổng, văn chương lai láng nên đã hỏi thêm: "Em muốn viết văn sao?". Lệ Dĩnh trả lời thẳng thắn: "Không tôi muốn ngồi ở nhà".

Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải phì cười - Ảnh: Internet

Câu trả lời của Lệ Dĩnh khiến khán giả được một pha cười rớt nước mắt khi cô nàng vốn nhạt nhẽo ngày nào nay đã có phần ''mặn mà'' hơn xưa. Netizen cũng hy vọng sắp tơi đây cũng sẽ được xem thêm nhiều màn phỏng vấn gây tiếng cười cho fan.

Hiện Triệu Lệ Dĩnh đang tất bật chuẩn bị cho dự án sắp lên sóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Mới đây, có tin đồn cho rằng cô và Lâm Canh Tân sẽ "tái hợp" trong dự án Dữ Phượng Hành nhưng nữ diễn viên vẫn chưa xác nhận. Khán giả khắp nơi gửi lời chúc tốt đẹp đến nữ diễn viên, mong rằng các dự án của cô đều thành công mỹ mãn.

Lâm Canh Tân giảm cân thất bại, 'Dữ Phượng Hành' loay hoay tìm nam chính mới 'sánh cùng' Triệu Lệ Dĩnh Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin cho rằng dự án phim "Dữ Phượng Hành" phải đổi nam chính vi Lâm Canh Tân không kịp giảm cân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-hoi-neu-khong-lam-dien-vien-thi-se-lam-gi-cau-tra-loi-cua-trieu-le-dinh-khien-nhieu-nguoi-phai-bat-ngo-469321.html