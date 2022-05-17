Lâm Canh Tân giảm cân thất bại, 'Dữ Phượng Hành' loay hoay tìm nam chính mới 'sánh cùng' Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 17/05/2022 08:33

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin cho rằng dự án phim "Dữ Phượng Hành" phải đổi nam chính vi Lâm Canh Tân không kịp giảm cân.

Dự án phim Dữ Phượng Hành đang là một trong những chủ đề được cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao thời điểm hiện tại. Đặc biệt, tin đồn tái hợp của cặp đôi Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân đã khiến bộ phim trở nên được mong đợi hơn bao giờ hết. Sau thành công của tác phẩm nổi tiếng Sở Kiều Truyện, hai diễn viên được hy vọng sẽ làm nên chuyện trong lần hợp tác tiếp theo này.

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin vì không giảm cân kịp nên Lâm Canh Tân có thể sẽ bị "hất khỏi" dự án phim này. Đáng chú ý, sự việc này đã diễn ra được một thời gian nhưng nam diễn viên luôn bận rộn với lịch trình của mình mà không hề chịu tập luyện để lấy lại vóc dáng cho dự án tới. 

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Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện' - Ảnh: Internet

Với thân hình hiện tại, rõ ràng Lâm Canh Tân hoàn toàn không phù hợp với nam chính trong nguyên tác Dữ Phượng Hành. Thêm vào đó mới đây lại có tin đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đã chuẩn bị bối cảnh để khai máy phim. Trong một thời gian ngắn thế này, Lâm Canh Tân sẽ khó lòng giảm cân kịp để vào vai.

Phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành, đã bắt đầu tìm nam chính khác để thay thế Lâm Canh Tân. Rất có khả năng người được chọn là nam diễn viên Dương Lặc. Dương Lặc được khán giả biết đến nhiều nhất khi vào vai Trần Dữ trong bộ phim truyền hình 30 Chưa Phải Là Hết làm mưa làm gió năm 2020.

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La Vân Hi - Ảnh: Internet
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Dương Lặc - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành là dự án phim truyền hình thuộc cấp S được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào tháng 6 năm nay và hiện đã định gần như toàn bộ dàn diễn viên, chỉ đợi thời điểm công bố. Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai nữ chính Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân cũng đã được định đảm nhận vai nam chính Hành Chỉ.

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Từ khóa:   Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Dữ Phượng Hành

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