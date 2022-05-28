Top nữ chính tiên hiệp được yêu thích nhất trên màn ảnh Cbiz: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đều bị người này 'bỏ xa'

Sao quốc tế 28/05/2022 23:15

Các vai diễn do Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh... đều góp mặt nhưng không ai trong số họ đứng ở vị trí cao nhất cả.

Trong các năm vừa qua, số lượng phim tiên hiệp ra mắt công chúng nhiều không đếm xuể, tuy nhiên không phải bộ phim nào ra mắt cũng đón nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. 

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã chọn ra những nữ chính phim tiên hiệp được yêu thích nhất màn ảnh, xuất hiện trong danh sách hầu hết đều là vai diễn kinh điển từng làm nức lòng người hâm mộ một thời. 

Top 9 nữ chính phim tiên hiệp được yêu thích trên màn ảnh Trung: 

1. Lưu Diệc Phi - Triệu Linh Nhi (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp) 

2. Địch Lệ Nhiệt Ba - Phượng Cửu (Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư)

3. Dương Mịch - Bạch Thiển (Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa) 

4. Nghê Ni - Linh Tịch (Thần Tịch Duyên) 

5. Đường Yên - Tử Huyên (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3)

6. Viên Băng Nghiên - Chử Toàn Cơ (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát) 

7. Địch Lệ Nhiệt Ba - Kỷ Vân Hòa (Ngự Giao Ký) 

8. Triệu Lệ Dĩnh - Tiểu Cốt (Hoa Thiên Cốt)

9. Lưu Thi Thi - Long Quỳ (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3)

Triệu Linh Nhi do Lưu Diệc Phi thủ vai trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 cho đến giờ vẫn là một trong những vai diễn đỉnh cao của của cô nàng. Tất cả mọi cuộc bình chọn về mỹ nhân cổ trang, nữ diễn viên họ Lưu luôn chiếm thế thượng phong. 

Top nữ chính tiên hiệp được yêu thích nhất trên màn ảnh Cbiz: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đều bị người này 'bỏ xa' - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi xuất sắc đứng ở vị trí top 1 - Ảnh: Internet

Các nữ chính trong bộ hệ liệt Tam Sinh Tam Thế từ Thập Lý Đào Hoa cho tới Thần Tịch Duyên đều có thứ hạng khá cao, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch và Nghê Ni lần lượt chiếm vị trí 2, 3, 4. 

Nhờ vai diễn Phượng Cửu trong Thập Lý Đào Hoa và sau đó là Chẩm Thượng Thư đã giúp sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có được ánh nhìn thiện cảm hơn từ phía người hâm mộ khi trước đó khả năng diễn xuất của cô thường chỉ được đánh giá là ở mức trung bình và không có gì đặc sắc. 

Top nữ chính tiên hiệp được yêu thích nhất trên màn ảnh Cbiz: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đều bị người này 'bỏ xa' - Ảnh 2
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất trong danh sách đó là vai Kỷ Vân Hòa do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận. Dù chỉ mới lên sóng gần đây, hiệu ứng phim cũng không phải quá bùng nổ, nhưng lại có thể vượt mặt cả Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) và Long Quỳ (Lưu Thi Thi) - hai nhân vật từng vang danh một thời. 

 

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