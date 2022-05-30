Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2022: Việc xử phạt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh 'nâng đỡ' Lưu Vũ Ninh trong Cbiz?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vị trí ra mắt của Vương Tâm Lăng sẽ không thay thế người khác, đội ngũ chương trình đã thêm một suất ra mắt cho cô ấy.

2. Bộ phim truyền hình "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" dự kiến ​​phát sóng vào ngày 7/6.

3. Chuyện của Cảnh Điềm đang rất nghiêm trọng, hiện các thương hiệu xa xỉ dã giải trừ quan hệ hợp tác với cô, đoàn làm phim cũng bắt đầu giám sát cô.

4. Từ khi chuyển sang giới chính kịch, Hàn Đông Quân cũng nhận được những vai diễn không tệ, nhưng rất hiếm, lời mời đóng phim không nhiều lắm. Muốn phát triển hơn nữa vẫn phải chờ xem thành tích phát sóng sau này của anh thế nào.

5. Bộ phim "Tình Cờ" kinh điển của Vương Tâm Lăng sắp được làm lại, nữ chính có thể là Ngu Thư Hân.

6. Lộc Hàm sẽ tham gia Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai.

7. Sự nghiệp hiện giờ của Đường Yên ở mức bình thường, những lúc không có việc gì làm, cô sẽ ở nhà với con gái bảo bối.

8. Hiệu quả tham gia chương trình của Trịnh Tú Nghiên không tốt lắm, rất nhiều nhà đầu tư đã tỏ vẻ không hài lòng với cô.

9. Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Vũ Ninh có một mối quan hệ khá tốt, cô ấy đã giúp Lưu Vũ Ninh giới thiệu vai nam thứ.

10. Dựa theo kinh nghiệm phim S+ bấy lâu nay, Trầm Vụn Hương Phai lên hot search nhất định có chuyện, dự kiến phần 2 cũng thông qua kiểm duyệt, hẳn cũng sắp phát sóng rồi.

11. Trương Nghệ Hưng đã chọn kịch bản trong vài tháng qua, nhưng anh ấy không tìm thấy kịch bản nào đặc biệt phù hợp.

12. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" Cung Tuấn sẽ bắt đầu vào tháng sau. Hợp đồng của anh ấy với công ty sắp hết hạn, công ty hiện đang thảo luận với anh ấy về việc gia hạn hợp đồng.

13. Trịnh Khải đã từ chối hết công việc sắp tới để trở về bên cạnh Miêu Miêu. Khoảng thời gian này anh cũng không rời khỏi Thượng Hải, sẽ dồn hết tâm lực cho con cái.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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