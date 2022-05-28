Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2022: La Vân Hi 'ẵm' trọn vai nam chính của Tống Uy Long, Triệu kim Mạch hứa hẹn đứng đầu dàn tiểu hoa 10x?

Sao quốc tế 28/05/2022 13:59

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim tiếp theo của Tăng Thuấn Hy sắp khởi động, tên tạm định: Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu, Thành Nghị cũng góp mặt.

2. Tài nguyên kinh doanh của Dương Tử không phải đến 2 năm nay mới không tốt, mà vẫn luôn không tốt như vậy. Nàng cũng muốn trèo cao nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu.

3. Vai nam chính của "Rất Nhớ Rất Nhớ Em" đã chuyển từ Tống Uy Long thành La Vân Hi.

sao hoa ngu

4. Hoàng Hiên kết hôn đã 2 năm rồi, tình cảm vợ chồng rất tốt, vợ anh cũng hay đi theo đoàn phim.

5. Cũng có nhiều kịch bản phim thần tượng gửi cho Phạm Thừa Thừa nhưng đều bị đoàn đội của nah đẩy đi, anh bị quản rất nghiêm khắc.

6. Gánh nặng thần tượng của Cúc Tịnh Y vẫn còn rất nặng. Bộ phim sắp đóng máy không đáp ứng được yêu cầu của cô ấy, cô ấy định sau này sẽ chi tiền để chỉnh sửa lại hình ảnh của mình.

7. Báo giá thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba cao nhất trong giới, cao vượt Dương Mịch, nhưng khả năng mang hàng của cô lại không mạnh bằng Dương Mịch.

8. Vương Tâm Lăng hiện đã nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng.

9. Lưu Hạo Nhiên hiện đang tiếp xúc với một bộ phim về doanh nhân.

10. Cảm giác Triệu Kim Mạch sẽ nổi nhất trong lứa tiểu hoa 10x. Còn như từ lứa tiểu hoa 95, đa phần sở hữu nhan sắc nhàn nhạt và chỉ đóng được một kiểu vai diễn. Trong khi đó, ngoài nhan sắc khác biệt, Triệu Kim Mạch có diễn xuất tương đối độc đáo, linh hoạt, thể hiện được nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

sao hoa ngu 1

11. Bộ Vụng Trộm Không Giấu Được, nữ chính Triệu Lộ Tư nhưng nam chính trước mắt vẫn còn xem xét. Có thể Trần Triết Viễn hoặc Lâm Nhất, chọn ai sẽ do nữ chính quyết.

12. Đậu Kiêu luôn rành mạch giữa phim và cuộc sống, dù đóng bất cứ bộ phim nào anh cũng đều như vậy.

13. Tuy rằng đợt này mọi người bàn tán về Lôi Giai Âm và Thang Duy nhưng thực tế, quan hệ của hai người này không tệ.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/5/2022: Lý Dịch Phong 'nên duyên' cùng Đàm Tùng Vận trong dự án mới, giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba đạt 'đỉnh lưu' trong dành sao nữ?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   La Vân Hi Triệu Kim Mạch Tống Uy Long Sao Hoa ngữ sao Châu Á phim trung Quốc

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