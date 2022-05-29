Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/5/2022: Chung Hán Lương đã kết hôn, Châu Đông Vũ là con người của công việc?

Sao quốc tế 29/05/2022 15:27

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng muốn mời Trương Nghệ Hưng về làm trợ diễn.

2. Đàm Tùng Vận có thể coi là con người của sự nghiệp nhưng cô ấy cũng có rất nhiều bạn ngoài giới giải trí.

3. Quách Kỳ Lân được các chị em rất quý mến, có điều anh ấy cũng có khá nhiều yêu cầu.

4. Chung Hán Lương đã kết hôn nhiều năm, con gái đã lớn, chẳng qua anh chưa công khai.

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5. Phim điện ảnh Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác dự kiến cuối năm nay sẽ lên sóng.

6. Có không ít phim "ngọt sủng" đang muốn tiếp cận với Từ Mộng Khiết.

7. Trương Bá Chi rất ít khi vào bếp, muốn ăn thứ gì thì mua thứ đó hoặc để cô giúp việc làm. 

8. Châu Đông Vũ là con người của công việc, cô cực kỳ ghét những người trong đầu chỉ toàn yêu đương, ngay cả khi tuyển nhân viên, cô cũng thích người còn độc thân hơn.

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9. Quy mô của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên rất lớn, hiện giờ Trần Đô Linh và Trương Vân Long đều muốn sẽ đóng vai phụ.

10. Mộng Hoa Lục sẽ được phát sóng từ ngày 02/06.

11. Vương Nhất Bác sẽ phát triển ở bên điện ảnh, Hoàng Bột đang nâng đỡ anh, coi như anh và Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cạnh tranh tài nguyên.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2022: La Vân Hi 'ẵm' trọn vai nam chính của Tống Uy Long, Triệu kim Mạch hứa hẹn đứng đầu dàn tiểu hoa 10x?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Chung Hán Lương Châu Đông Vũ sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc

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