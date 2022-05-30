Trước thềm khai máy Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới khiến netizen trầm trồ: 'Triệu Lệ Dĩnh đã không tin tưởng sai người'

Hình ảnh mới nhất của Lâm Canh Tân trước thềm khai máy Dữ Phượng Hành khiến nhiều khán giả nể phục trước tài nhìn người của Triệu Lệ Dĩnh.

Cách đây không lâu, tin tức Lâm Canh Tân sẽ tái hợp Triệu Lệ Dĩnh sau 5 năm ở Dữ Phượng Hành khiến khán giả vô cùng vui mừng. Dẫu vậy vẫn còn đó một số người cảm thấy lo lắng cho số phận của Dữ Phượng Hành khi tại thời điểm đó vóc dáng của anh chàng được cho là không phù hợp để vào trong dự án phim. Tuy nhiên mới đây nhất một bức ảnh mới chụp của Lâm Canh Tân đã bất ngờ được lan truyền trên mạng và được cho là sẽ giúp cho netizen có thêm niềm tin vào sự thành công và Dữ Phượng Hành sẽ mang lại. Cụ thể trong ảnh, mỹ nam Sở Kiều Truyện trông đã thon gọn hơn trước rất nhiều.

Hình ảnh mới đây nhất của nam diễn viên họ Lâm - Ảnh: Internet Thêm vào đó, anh chàng còn được nhận xét là da dẻ hồng hào, tinh thần cũng rất tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho khán giả khi mà thời điểm khai máy Dữ Phượng Hành không còn xa. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet Ngay sau khi hình ảnh của Lâm Canh Tân được lan truyền, nhiều người đã hết lời khen ngợi mắt nhìn người của Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể trước đó, nam diễn viên từng công khai cảm hơn bạn diễn. Nguyên nhân được cho là vì nàng tiểu Hoa đã kiên quyết muốn giữ Lâm Canh Tân là nam chính của Dữ Phượng Hành.

- Dữ Phượng Hành có hi vọng rồi, công nhận Lâm Canh Tân giảm cân nhanh thật, hy vọng có thể duy trì thể trạng đến khi khai máy phim. - Triệu Lệ Dĩnh đã không tin tưởng sai người, đúng là có quyết tâm cái là sẽ thành công ngay, mong Dữ Phượng Hành khai máy thuận lợi. Lâm Canh Tân trông trẻ trung hơn hẳn mấy bức ảnh tung ra trước đó. Nhớ tém tém cái miệng lại nha Lâm Cẩu, quay xong phim là được rồi. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi được thấy Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong buổi khai máy Dữ Phượng Hành.

Dân tình lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh vì sợ đi theo 'vết xe đổ' của Dương Mịch, Lâm Canh Tân Khán giả lo ngại cho Triệu Lệ Dĩnh khi sự nghiệp của cô ngày càng đi xuống, rất giống trường hợp của Dương Mịch và Lâm Canh Tân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-khai-may-du-phuong-hanh-lam-canh-tan-bat-ngo-xuat-hien-voi-dien-mao-moi-khien-netizen-tram-tro-trieu-le-dinh-da-khong-tin-tuong-sai-nguoi-472291.html