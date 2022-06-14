Dữ Phượng Hành còn quay chưa xong, Triệu Lệ Dĩnh đã bị dính nghi án giành vai diễn với 'tiểu Chương Tử Di'?

Sao quốc tế 14/06/2022 10:47

Có thông tin Triệu Lệ Dĩnh và đàn chị Đồng Dao đang cùng cạnh tranh cho vai chính cho một bộ phim?.

Thời gian gần đây, ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá vô cùng năng suất. Bên cạnh việc tham gia ghi hình cho Dữ Phượng Hành cùng Lâm Canh Tân, có thông tin cô sắp sửa gia nhập đoàn phim mới.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo, blogger đưa tin có một bộ phim do Tân Lệ sản xuất mang tên Phụ Nữ Độc Thân đang tiếp xúc với Triệu Lệ Dĩnh và Đồng Dao.

Dữ Phượng Hành còn quay chưa xong, Triệu Lệ Dĩnh đã bị dính nghi án giành vai diễn với 'tiểu Chương Tử Di'? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Dù cho 2 mỹ nhân chưa lên tiếng nhưng thông tin từ blogger nổi tiếng vẫn thu hút lượng lớn người hâm mộ quan tâm đến, nhiều người bày tỏ sự thích thú nếu cả hai diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và "tiểu Chương Tử Di" - Đồng Dao cùng góp mặt trong dự án. Việc có đến 2 đại mỹ nhân trong cùng một bộ phim sẽ khiến cho khán giả tăng thêm phần hứng thú, đặc biệt khi cả 2 đều đang sở hữu lượng fan vô cùng lớn tại Cbiz

Bên cạnh đó, một số người đặt nghi vấn: "Nhỡ đâu nhà sản xuất chỉ chọn ra một trong hai mỹ nhân trên để đóng chính?". Nếu điều đó thực sự xảy đến thì họ không biết chọn ai, do cả hai diễn viên đều có diễn xuất rất tốt.

Dữ Phượng Hành còn quay chưa xong, Triệu Lệ Dĩnh đã bị dính nghi án giành vai diễn với 'tiểu Chương Tử Di'? - Ảnh 2
Nữ diễn viên Đồng Dao - Ảnh: Internet

Nếu như Triệu Lệ Dĩnh có gia tài phim ảnh đồ sộ như Minh Lan Truyện, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện,... thì Đồng Dao cũng gây dấu ấn khi tham gia 30 Chưa Phải Là Hết, Ai Nói Tôi Không Thể Kết Hôn, Kẻ Phản Nghịch,...

Chưa kể, Đồng Dao còn nhận nhiều giải thưởng cao quý trong sự nghiệp như giải Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cho nên, hai nữ diễn viên được đánh giá là ngang tài ngang sức nếu đặt lên bàn cân.

Hiện phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc này. 

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Đồng Dao sao châu á Cbiz phim hoa ngữ

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