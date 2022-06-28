Xuất hiện tại một phân đoạn trong phim, Triệu Lệ Dĩnh bị chê 'kém sang' hơn hẳn khi quay Dữ Phượng Hành: 'Trời ơi, chị tôi, sao gầy quá vậy chị ơi!'

Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là lên hương và trẻ tuổi ra không ít. Dẫu vậy, không ít lần dân tình bắt gặp nàng tiểu hoa trong thân hình gầy gò với gương mặt tiều tụy. Mới đây, blogger Trung đã đăng tải đoạn video Triệu Lệ Dĩnh đang thực hiện một phân cảnh trong bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, ngay lập tức nhan sắc qua cam thường của cô nàng đã thu hút được lượng lớn fan hâm mộ.

Triệu Lệ Dinh trong video - Ảnh: Internet

Trong video, Triệu Lệ Dĩnh để mặt mộc, mặc bộ quần áo giản dị và ngồi trên chiếc xe điện màu xanh. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhiều nhất chính là khuôn mặt của người đẹp. Cụ thể, có đôi chút gầy gò, hốc hác đến ngã ngửa của Triệu Lệ Dĩnh. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên, nữ diễn viên Hữu Phỉ xuất hiện trong hình ảnh "ốm đói" như vậy, nhưng vẫn khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.