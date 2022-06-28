Xuất hiện tại một phân đoạn trong phim, Triệu Lệ Dĩnh bị chê 'kém sang' hơn hẳn khi quay Dữ Phượng Hành: 'Trời ơi, chị tôi, sao gầy quá vậy chị ơi!'

Nhan sắc đời thường của Triệu Lệ Dĩnh đang thu hút sự chú ý cực lớn từ cư dân mạng.
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Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là lên hương và trẻ tuổi ra không ít. Dẫu vậy, không ít lần dân tình bắt gặp nàng tiểu hoa trong thân hình gầy gò với gương mặt tiều tụy. Mới đây, blogger Trung đã đăng tải đoạn video Triệu Lệ Dĩnh đang thực hiện một phân cảnh trong bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, ngay lập tức nhan sắc qua cam thường của cô nàng đã thu hút được lượng lớn fan hâm mộ.
Trong video, Triệu Lệ Dĩnh để mặt mộc, mặc bộ quần áo giản dị và ngồi trên chiếc xe điện màu xanh. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhiều nhất chính là khuôn mặt của người đẹp. Cụ thể, có đôi chút gầy gò, hốc hác đến ngã ngửa của Triệu Lệ Dĩnh. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên, nữ diễn viên Hữu Phỉ xuất hiện trong hình ảnh "ốm đói" như vậy, nhưng vẫn khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.
Một số người qua đường thì cho rằng vì Triệu Lệ Dĩnh quá gầy nên đã khiến cô mất đi vài phần xinh đẹp, rõ ràng so với thời điểm hiện tại khi đang quay dự án cổ trang Dữ Phượng Hành, nàng tiểu hoa đã có da có thịt, nhan sắc thăng hạng hơn hẳn.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- Đợt đóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dĩnh trông gầy thực sự.
- Gầy quá trời nên nhìn kém xinh hơn hẳn.
- Trời ơi, chị tôi, sao gầy quá vậy chị ơi!
- Hiện tại xinh bao nhiêu thì hồi đó trông kém sắc bấy nhiêu.
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn... sau nhiều lần trì hoãn đã chính thức "chốt kèo" phát sóng vào ngày 29/6 sắp tới. Đây cũng là một trong những dự án được kỳ vọng sẽ khuấy đảo màn ảnh thời gian sắp tới.