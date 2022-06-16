Xuất hiện tại buổi fan meeting, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cuốn hút nhưng chẳng mấy ai 'dám lại gần' cô nàng: Tất cả là vì nhân vật này

Xuất hiện tại buổi fan meeting, Triệu Lệ Dĩnh như thường lệ vẫn xinh đẹp xuất sắc nhưng nam vệ sĩ của cô nàng mới là người được khán giả chú ý đến nhiều nhất.

Mới đây nhất, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh chụp lén Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng ê-kíp tại một sự kiện. Trong đó, nhan sắc mỹ miều được ví như ''Tiên nữ giáng thế'' của Lệ Dĩnh phải chịu nhường spotlight cho vẻ ngoài đàn ông lạnh lùng của anh vệ sĩ đứng cạnh cô. Hiện chưa thể xác định sự kiện mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia là gì. Tuy nhiên, nhìn sơ qua, khán giả dự đoán đây là một buổi fan meeting hoặc sự kiện nào đó có đông người tham gia. Bởi sau lưng Lệ Dĩnh là một lực lượng vệ sĩ áo đen hùng hậu.



Gương mặt vệ sĩnh của Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn lấn át luôn sự chú ý của khán giả dành cho cô nàng - Ảnh: Internet Nữ chính Hoa Thiên Cốt gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp bất chấp ảnh chụp lén. Cô nàng tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện với toàn thể khán giả tại buổi meeting. Dẫu vậy không phải ai cũng dám tiến đến gần nữ diễn viên trong buổi ngày hôm đó khi sau lưng cô là anh chàng vệ sĩ cực kỳ lạnh lùng.

Thậm chí, một số người còn ngó lơ cả ''nữ hoàng rating'' khi trong mắt họ là thái độ lạnh lùng, tập trung chuyên môn của anh vệ sĩ sau lưng Lệ Dĩnh. Nhiều người đùa rằng, dù chỉ nhìn qua bức ảnh tĩnh, họ cũng đủ cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của vệ sĩ đứng sau Lệ Dĩnh trông sắc như dao, sẵn sàng ra tay bảo vệ nữ thần bất kỳ lúc nào. Triệu Lệ Dĩnh tại buổi fan meeting - Ảnh: Internet Ngay sau khi bức ảnh trên được lan truyền, khán giả khắp nơi đã không giấu được sự thích thú. Bên cạnh những lời khen về tài chọn người để bảo về bản thân của nữ diễn viên, netizen còn tỏ ra ngưỡng mộ trước tác phong làm việc chuẩn đàn ông của anh chàng. Hiện, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia ghi hình cho dự án Dữ Phượng Hành, đóng cùng Lâm Canh Tân. Được biết, cô cũng dành thời gian để tập luyện võ thuật và các động tác xoạc chân cho phim.

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