Đạo diễn nổi tiếng tại Cbiz nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh: 'Cô ấy không chỉ là diễn viên tài năng mà còn kính nghiệp và thật sự xinh đẹp'

Những chia sẻ của vị đạo diễn này không khiến fan ''nữ hoàng rating'' thêm phần tự hào về idol của mình.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên Hoa ngữ được bàn luận nhiều nhất hiện nay. Trước thềm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lên sóng, đạo diễn của bộ phim - Trịnh Tiểu Long đã có những chia sẻ sâu sắc về Triệu Lệ Dĩnh, tiết lộ lý do chọn cô làm nữ chính. Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Cụ thể, vị đạo diễn lừng danh cho biết, ông đã theo dõi và chứng kiến sự trưởng thành của Lệ Dĩnh từ khi cô còn là một đứa trẻ.

Với ông, ''nữ hoàng rating'' không chỉ là nữ diễn viên tầm thường, mà ông còn cực kỳ ấn tượng với phong cách làm việc của cô nàng khi luôn cố gắng "hiện thực hóa" nhân vật mà mình đảm nhiệm trong phim. Bên cạnh đó, đạo diễn cũng tiết lộ lý do chọn Lệ Dĩnh đóng chính trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Theo đó, ông cho biết mặc dù phim là sản phẩm hư cấu, nhưng Lệ Dĩnh đã tìm cách để đưa nhân vật mà mình đóng ra ngoài đời thực.



Trịnh Tiểu Long cực kỳ ấn tượng với sự chuyên nghiệp của nữ hoàng rating - Ảnh: Internet Đó là điều khiến ông trân quý nhất, đạo diễn cho rằng, Lệ Dĩnh không chỉ có nhan sắc, mà còn kính nghiệp và thật sự tài năng. Sau khi những chia sẻ của đạo diễn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia về Triệu Lệ Dĩnh, người hâm mộ không khỏi thêm phần tự hào trước những gì mà Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện. Đa phần khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tâm huyết mà Lệ Dĩnh đã bỏ ra cho nghiệp diễn. Họ tin rằng lần "tái hợp" giữa Lệ Dĩnh với đạo diễn Trịnh Tiểu Long sau 15 năm sẽ tạo nên một dự án ấn tượng. Được biết, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào 29/6 tới. Nữ diễn viên cũng đang tham gia ghi hình cho dự án cổ trang Dữ Phượng Hành, đóng cùng Lâm Canh Tân.

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