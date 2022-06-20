Bắt trước tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại được nhận xét nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo: 'Đè bẹp luôn cả đàn em'

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành khiến netizen đứng ngồi không yên vì quá xinh đẹp.

Sau bao ngày khiến khán giả mong đợi, cuối cùng bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính cũng đã khởi quay. Mới đây, tạo hình nhân vật Bích Thương vương Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh trong phim đã được tiết lộ và đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người hâm mộ quan tâm, chú ý đến. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet Trước đó, nhiều khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ, đen đặc trưng của tam giới. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, người đẹp họ Triệu diện lên cho mình bộ cánh màu trắng xanh vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong tạo hình của cô nàng nằm ở phần tóc khi được nhiều netizen đánh giá là vô cùng đẹp và phù hợp với nữ diễn viên.

Tạo hình này của ''nữ hoàng rating'' được đánh giá cao hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Trong tạo hình mới ở Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh đã đu trend tóc giống hệt Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký. Cùng 1 kiểu tóc, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại được khen ngợi là hợp và xinh đẹp hơn hẳn nàng mỹ nữ Tân Cương. Thậm chí, nhiều netizen còn cho rằng mỹ nhân 8x còn nằm ở trên 1 bậc so với người đàn em. Kiểu tóc của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet Cư dân mạng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ dáng mặt của 2 nàng tiểu Hoa này. Gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba vốn thon dài nên khi để kiểu tóc mai này sẽ khiến mặt càng dài hơn nữa. Trong khi đó với gương mặt ''bánh bao'' vốn làm nên thương hiệu của mình thì nay với tạo kiểu tóc này, giúp cho gương mặt của cô thêm phần sắc nét và nhỏ gọn hơn trông thấy.

- Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành đẹp thật đó, nhìn mà mê mẩn luôn. Kiểu tóc đơn giản mà cũng rất hợp đó chứ. - Đúng là 1 kiểu tóc mai 2 số phận, trước đó nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký mà chán quá thể, giờ nhìn sang Triệu Lệ Dĩnh thấy ưng mắt hơn nhiều. - Địch Lệ Nhiệt Ba rất có chấp niệm với kiểu tóc này nhé, từ Trường Ca Hành, Ngự Giao Ký sau là An Lạc Truyện cũng có. Nhưng cả 3 đều không đẹp bằng Triệu Lệ Dĩnh. Hiện tại, ngoài việc kiểu tóc đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, thứ cư dân mạng quan tâm nhất ở Thẩm Ly và tạo hình “sáng” hơn trong nguyên tác Dữ Phượng Hành. Có ý kiến cho rằng, Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh sẽ khó lòng mà theo sát nội dung truyện được.

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