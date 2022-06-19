Mộng Hoa Lục vừa nổi tiếng, fan của Lưu Diệc Phi đã vội vàng cho rằng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'không xứng tầm' với idol

Sao quốc tế 19/06/2022 19:10

Hành động của fan Lưu Diệc Phi vô tình khiến cô nàng càng rơi vào thế khó.

Mộng Hoa Lục không phải là bộ phim có điểm Douban cao nhất của Lưu Diệc Phi, nhưng lại là phim có drama ngoài lề gay cấn nhất của thần tiên tỷ tỷ. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận việc quay trở lại với phim truyền hình sau 16 năm lại có được thành công ngay lập tức khiến fan hâm mộ của cô nàng thêm phần nở mày, nở mặt nhưng cũng chính điều này khiến họ lại có những hành động không đẹp khi liên tục chê bai các nữ diễn viên khác và thậm chí so sánh với cả Phạm Băng Băng

Mộng Hoa Lục vừa nổi tiếng, fan của Lưu Diệc Phi đã vội vàng cho rằng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'không xứng tầm' với idol - Ảnh 1
Dàn diễn viên bị fan Lưu Diệc Phi chê bai chưa đủ đẳng cấp với idol - Ảnh: Internet

Cụ thể, sau khi Mộng Hoa Lục lên sóng, bộ phim được nhắc tên nhiều nhất là Ái Tình Bảo Điển của Phạm Băng Băng. Thậm chí, điểm Douban của phim còn tăng từ 8,1 lên 8,9 điểm với nhiều lời khen ngợi mới. Nhan sắc đẹp kinh diễm của Phạm Băng Băng khi vào vai Tống Dẫn Chương trong phim cũng được khen ngợi hết lời.

Không hài lòng với việc thần tượng bị thua kém Phạm Băng Băng, một số fan của Lưu Diệc Phi đã vào đánh 1 sao để kéo điểm của Ái Tình Bảo Điển xuống. Việc này vô tình khiến cho ''Thần tiên tỷ tỷ'' tên tuổi không những bị kéo xuống mà còn bị chỉ trích rất nhiều. 

Mộng Hoa Lục vừa nổi tiếng, fan của Lưu Diệc Phi đã vội vàng cho rằng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'không xứng tầm' với idol - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục vừa nổi tiếng, fan của Lưu Diệc Phi đã vội vàng cho rằng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'không xứng tầm' với idol - Ảnh 3
Phạm Băng Băng là cái tên mới nhất bị fan Lưu Diệc Phi đặt lên bàn cân - Ảnh: Internet

Nhiều người đã lên tiếng mỉa mai fan Lưu Diệc Phi không biết tự lượng sức. Dù hiện tại Phạm Gia đã thất thế nhưng rõ ràng khi đem so sánh về mọi mặt cô vẫn hơn hẳn Lưu Diệc Phi. Thậm chí, Phạm Băng Băng còn có trong tay giải Ảnh hậu còn thần tiên tỷ tỷ mãi vẫn quanh quẩn trong việc bị chê bai diễn xuất.

- Không phải tự nhiên mà người ta lại lôi lại Ái Tình Bảo Điển ra khen đâu. Cùng được chuyển thể từ tác phẩm của Quan Hán Khanh, nhưng bản năm 2002 truyền tải được tư tưởng gốc của tác giả. Còn Mộng Hoa Lục thì chê cả tác giả lẫn nguyên tác, khó hiểu thật.

- Nói mấy cô 85 không cùng đẳng cấp với thiên tiên thì còn hiểu chút ít chứ đến Phạm Băng Băng thì không ổn rồi. Người ta có tác phẩm, có quốc dân độ và đặc biệt là có cả giải Ảnh hậu đấy nhé!

Nhiều cư dân mạng nhận xét lần tái xuất này của Lưu Diệc Phi đã đắc tội với nhất nhiều người. Nguyên dàn lưu lượng đã bị đem ra làm bàn đạp để nâng đỡ thần tiên tỷ tỷ và Mộng Hoa Lục.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Mộng Hoa Lục Phạm Băng Băng Dương Mịch sao châu á

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