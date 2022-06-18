Lưu Diệc Phi liên tục dính phải drama ''như từ trên trời rơi xuống'' trong vài ngày vừa qua.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi hiện đang là một trong những bộ phim hot nhất trên màn ảnh xứ Trung ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, mà những hành động của dàn diễn viên chính trong phim luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ, đặc biệt nhất chắc chắn phải là ''Thần tiên tỷ tỷ''. Nhận thấy điều này, fan của Lưu Diệc Phi đã làm clip khen ngợi bộ phim. Bên cạnh đó, người này còn đề cao thần tiên tỷ tỷ và hạ thấp Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Dương Dương, Dương Tử...

Lưu Diệc Phi vô tình vướng vào rắc rối chỉ vì fan có hành động không đẹp - Ảnh: Internet Điều này đã làm dấy lên tranh cãi không đáng có giữa các fan với nhau khi nhiều người cho rằng việc hạ thấp những người đồng nghiệp là hành động không nên của fan mỹ nhân họ Lưu. Vì vậy, họ đã liên tục đào lại những tiếng xấu trước đây của nữ diễn viên. Trong những lần phỏng vấn trước đó, Lưu Diệc Phi bị phát hiện có câu trả lời bất nhất. Nữ diễn viên từng nói bố mẹ ly hôn từ khi bản thân 1 tuổi. Nhưng sang chương trình khác, cô cho biết bố mẹ đã li dị khi mình 10 tuổi.

Trong quá khứ, Lưu Diệc Phi chia sẻ Kim Dung nhìn thấy cô đã nhắm ngay vai Tiểu Long Nữ. Nhưng Kim Dung cho hay, Trương Kỷ Trung mới là người tuyển nữ diễn viên Đồng thời, nhà văn còn tiết lộ, Lưu Diệc Phi từng sợ xấu nên không dám thể hiện cảm xúc. Nếu phải diễn cảnh rơi lệ, cô không chịu khóc mà chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt.

Nữ diễn viên bị antifan đào bới lại những drama năm xưa - Ảnh: Internet Thậm chí, cư dân mạng còn đặt ra nghi vấn về bằng cấp của Lưu Diệc Phi. Vào năm 2002, nữ diễn viên từng lấy tư cách là du học sinh để vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Thời điểm ấy, thần tiên tỷ tỷ đã có căn cước công dân. Đáng nói, Trung Quốc bắt đầu thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân vào năm 2004. Vì vậy, họ không hiểu vì sao cô có thể vào Bắc Ảnh từ năm 2002? Hiện, tin tức này đang gây ra bất lợi đối với danh tiếng của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên cũng chưa có phản hồi về những vấn đề nêu trên.

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