Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi tiếp tục gây tranh cãi, netizen chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 16/06/2022 20:35

Mộng Hoa Lục tiếp tục gây xôn xao với nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ.

Là dự án truyền hình đầu tiên sau 16 năm của Lưu Diệc Phi, Mộng Hoa Lục nhanh chóng trở thành một cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy gặt hái được không ít thành công nhưng tác phẩm vẫn không tránh khỏi những tranh cãi. 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi tiếp tục gây tranh cãi, netizen chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục liên tục gây tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, chủ đề "Tại sao Mộng Hoa Lục lại liên tục gây tranh cãi?" đã xuất hiện và ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên theo một số người điều này là chuyện dễ hiểu với một bộ phim đang có sức hút cực lớn như vậy.

Dẫu vậy vẫn còn đâu đó một số bộ phận netizen cho rằng  đoàn làm phim Mộng Hoa Lục đang cố tình dùng ồn ào để quảng bá cho phim, giúp phim thêm nhiệt độ. 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi tiếp tục gây tranh cãi, netizen chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều - Ảnh 2
Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về việc Mộng Hoa Lục liên tục gây tranh cãi: 

- Do marketing quá lố nên khiến khán giả phản cảm thôi chứ phim nào giờ chẳng có tình tiết gây tranh cãi.

- Gây tranh cãi là do sửa loạn nguyên tác, còn kéo giẫm luôn nguyên tác, nhiều tình tiết quá khiên cưỡng, không logic chứ cũng không hẳn bộ đại bạo nào cũng như vậy đâu mà.

- Dùng nhan trị và cảm giác couple để điểm tô cho diễn xuất, che đậy việc nội dung phim được đánh giá quá cao, điểm cao quá mức. Không kể thường xuyên đẩy hot search không vì lý do chính đáng. Từng ấy lý do đủ để thấy Mộng Hoa Lục không thể thành phim đại bạo. 

- Nói thật, mỗi một người đều có quan điểm của riêng mình, quan điểm bất đồng là chuyện hết sức bình thường, có độ thảo luận mới có tranh luận, phim hot cho nên mới có được loại đãi ngộ như vậy.

Hiện chủ đề trên tiếp tục nhận về không ít những ý kiến, chủ yếu là hai ý kiến cho rằng Mộng Hoa Lục là phim đại bạo nên đương nhiên sẽ có độ thảo luận và ý kiến còn lại cho rằng Mộng Hoa Lục đang marketing quá đà để tạo nhiệt. 

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