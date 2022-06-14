Nhân dịp Mộng Hoa Lục được công nhận là phim đại bạo, Lưu Diệc Phi có hành động chơi lớn khi quyết làm điều này ngay khi phim đóng máy

Sao quốc tế 14/06/2022 18:50

Vừa xuất hiện thông tin ''Thần tiên tỷ tỷ'' chi tiền khủng để tặng quà cho ekip Mộng Hoa Lục đang gây được sự chú ý từ phía netizen.

Mới đây sau chuỗi thành tích ấn tượng, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã chính thức được công nhận là phim đại bạo của năm 2022. Đây được cho là thành quả xứng đáng của đoàn làm phim khi trong suốt thời gian công chiếu phim đã liên tục xô đổ hàng loạt kỷ lục về số lượng người xem lẫn đánh giá. 

Mới đây để chia vui với mọi người về thành tích trên, một số nguồn tin từ netizne xứ Trung cho biết Lưu Diệc Phi đã quyết định chơi lớn. Cụ thể, cô đã tặng cho mỗi diễn viên trong đoàn phim Mộng Hoa Lục một chiếc túi LV làm quà chia tay khi phim đóng máy. Thông tin trên lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và trở thành một chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn xã hội.

Nhân dịp Mộng Hoa Lục được công nhận là phim đại bạo, Lưu Diệc Phi có hành động chơi lớn khi quyết làm điều này ngay khi phim đóng máy - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi có màn thể hiện xuất sắc trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Nếu đây là sự thật thì đối với những ai là fan trung thành của Thần tiên tỷ tỷ cũng không có gì quá bất ngờ khi nữ diễn viên xưa nay luôn có thói quen tằng quà cho bạn diễn và đã không ít lần trong quá khứ người hâm mộ được chứng kiến hành động đó từ cô nàng.

Ngay sau khi câu chuyện trên được truyền tay nhau, không ít người để để lại bình luận cảm thán sự phóng khoáng và chịu chi của Lưu Diệc Phi:

- Đúng là thần tiên tỷ tỷ ngoài đời mà.

- Lưu Diệc Phi chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

- Trước giờ chị vẫn nổi tiếng hào phóng vậy mà. Chị hay đi làm từ thiện lắm.

- Tặng túi LV mà nghe nhẹ nhàng như tặng cái mũ cái áo ý nhỉ. Lưu Diệc Phi số 2 không ai số 1 luôn.

Nhiều người hâm mộ cho biết nữ diễn viên họ Lưu ở ngoài cũng rất hào phóng. Cô rất hay đi từ thiện, nhặt mèo hoang về nuôi, thậm chí là tặng quà đắt tiền cho người khác. 

Thế nhưng, Lưu Diệc Phi cũng nổi tiếng là một người có lối sống rất tiết kiệm. Đơn cử như mới đây, khán giả đã soi ra cô mặc một chiếc áo suốt 10 năm, sử dụng chiếc ghế cũ rất nhiều lần.

Nhân dịp Mộng Hoa Lục được công nhận là phim đại bạo, Lưu Diệc Phi có hành động chơi lớn khi quyết làm điều này ngay khi phim đóng máy - Ảnh 2
Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Có thể thấy rằng, dù nổi tiếng và sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Lưu Diệc Phi luôn biết cách cân bằng mọi thứ xung quanh mình. 

 

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