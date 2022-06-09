Sở hữu khối tài sản kết xù nhưng Lưu Diệc Phi lại mặc đi mặc lại chiếc áo suốt 10 năm, tất cả là vì lý do đặc biệt này đây

Hình ảnh Thần tiên tỷ tỷ bên chiếc áo đã bận suốt 10 năm khiến netizen thích thú.

Bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu thủ vai chính đã chính thức lên sóng sau bao tháng ngày chờ đợi. Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ bộ phim hiện đang gây được tiếng vang lớn. Chiếc ao phao huyền thoại của Lưu Diệc Phi - Ành: Internet Mới đây, cư dân mạng lại được một phen phì cười khi phát hiện chi tiết cực đáng yêu của nàng "thần tiên tỷ tỷ" trong hậu trường phim Mộng Hoa Lục. Cụ thể dân tình vừa được chứng kiến áo phao ''huyền thoại'' của cô nàng sau bao nhiêu năm qua vẫn được người đẹp trưng diện qua từng bộ phim.

Dù bị chê là xấu và "phèn", thế nhưng chiếc áo phao kia lại được mỹ nhân Cbiz vô cùng ưa chuộng. Từ năm 2011, trong một show thực tế của Lưu Diệc Phi, khán giả đã thấy cô khoác chiếc áo đó khi đi ngoài đường. Chiếc ao được cô nàng mang đi khắp nơi qua từng năm - Ảnh: Internet Ngay sau khi chi tiết thú vị trên được cư dân mạng truyền tay nhau, nhiều khán giả không khỏi tỏ ra thích thú trước sự "tiết kiệm" này của Lưu Diệc Phi:

- Phèn nhưng nó ấm là được. Đúng là lụa đẹp vì người. - Cảm thấy Lưu Diệc Phi dù có mặc cái gì cũng vẫn đẹp ý. - Xin lỗi chúng tôi chỉ tập trung vào nhan sắc của chị, áo đẹp vì người. - Lưu Diệc Phi sinh ra là để diss câu nói: "Người đẹp vì lụa". - Tôi còn nhớ chị ý còn có chiếc khăn choàng cũng được mang theo đến nhiều sự kiện trong hàng chục năm cơ. Có thể nào cho em xin địa chỉ mua mấy món đấy được không vậy? Nhìn cách Lưu Diệc Phi dùng đi dùng lại những món đồ cũ, khó có thể nhận ra cô là một trong những nữ diễn viên 8X giàu có nhất showbiz Hoa ngữ. Điều đó chứng tỏ rằng Lưu Diệc Phi dù sở hữu số tài sản kếch xù nhưng cô lại có thói quen tiết kiệm đến từng đồ vật nhỏ.

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