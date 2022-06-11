Đâu là diễn viên Cbiz dùng giọng gốc nhiều nhất trên màn ảnh: Dương Dương không có đối thủ, Lưu Diệc Phi bất ngờ góp mặt

Được biết danh sách được chia ra làm 2 phần một phần diễn viên nam và phần còn lại dành cho diễn viên nữ.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung tổng hợp những diễn viên Cbiz có tỉ lệ sử dụng giọng thật cao nhất khi đóng phim.

Nhờ chất giọng "hiếm có khó tìm" của mình, Dương Dương gần như chinh phục được đông đảo khán giả qua các vai diễn trong Thả Thí Thiên Hạ, Đặc Chiến Vinh Quang hay Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

Đối với nhóm diễn viên nam, Dương Dương là cái tên đầu tiên được gọi tên. Không chỉ sở hữu nhan sắc trời phú đẹp trai hết phần thiên hạ, mỹ nam họ Dương còn sở hữu nốt chất giọng ấm áp khiến cho nhiều fan nữ phải tỏ ra vô cùng xao xuyến mỗi khi theo dõi anh chàng trên màn ảnh.

Bên cạnh Dương Dương, nam thần cổ trang La Vân Hi cũng góp mặt trong danh sách. Nam diễn viên được nhắc đến nhiều nhất với chất giọng trời ban trong Hương Mật Tựa Khói Sương.

Dù không phải là quá xuất sắc như Dương Dương nhưng nhìn chung chất giọng độc lạ của mình - La Vân Hi đã mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị về nhân vật của anh chàng.

Nam diễn viên La Vân Hi - Ảnh: Internet

Bên cạnh Dương Dương và La Vân Hi, nhóm diễn viên nam có tỉ lệ sử dụng giọng thật nhiều trong phim còn bao gồm: Trương Tân Thành, Trương Nhược Quân, Lý Dịch Phong, Chu Nhất Long, Bạch Vũ,...

NHÓM DIỄN VIÊN NỮ: LƯU DIỆC PHI TRANH TÀI CÙNG ĐÀN EM

Dương Tử là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong nhóm diễn viên nữ tiêu biểu sử dụng giọng gốc trên phim. Nữ diễn viên được nhận xét là có sự nghiệp tốt nhất trong các đồng nghiệp cùng thế hệ với mình.

Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Không chỉ xuất sắc trong việc diễn xuất, Dương Tử còn chiếm trọn trái tim người hâm mộ với khả năng đọc thoại vừa rõ ràng, vừa truyền cảm. Gần đây, có tin đồn ê-kíp Trầm Vụn Hương Phai do cô đóng chính sẽ sử dụng nhân viên lồng tiếng để phù hợp với yêu cầu của phim.

Bên cạnh Dương Tử, Lưu Diệc Phi cũng được gọi tên với nhiều lời khen có cánh. Nữ chính Mộng Hoa Lục được khán giả ngưỡng mộ khi sử dụng giọng thật suốt sự nghiệp đóng phim của mình. Nhiều người nhắc đến vai diễn của Diệc Phi trong Hoa Mộc Lan và đồng ý rằng, dù sử dụng tiếng mẹ đẻ hay tiếng Anh, cô vẫn thể hiện vô cùng xuất sắc.

Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Tuy không được đánh giá cao như Dương Tử hay đàn chị Lưu Diệc Phi, nhưng nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận vẫn góp mặt trong danh sách.

Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Cô được cho là có đài từ phù hợp với mọi thể loại phim. Đôi lúc, chất giọng của cô còn có tác dụng giúp khán giả đồng cảm hơn với nhân vật mà mình thể hiện.

Ngoài ra, nhóm diễn viên nữ thường xuyên sử dụng giọng gốc trên phim được các khán giả bổ sung thêm gồm có: Lý Nhất Đồng, Lý Thấm, Ngô Thiến, Mao Hiểu Đồng,...

Bài đăng trên chỉ dựa trên quan điểm cá nhân của blogger nhưng nó vẫn nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng. Có thể thấy, điểm đặc biệt trong thống kê này là những diễn viên được gọi tên đều thuộc thế hệ sau 85 (sinh năm 1985 về sau).