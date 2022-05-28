Tạo hình vẫn đẹp trai cuốn hút nhưng Dương Dương lại bị netizen chê bai: 'Trông hơi già, không giống học sinh lắm'

Dù vẫn giữ được nét đẹp trai nhưng Dương Dương lại bị khán giả chê bai quá già để vào vai học sinh.

Nhờ có sự góp mặt của hai diễn viên đình đám là Dương Dương và Vương Sở Nhiên, Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mặc dù vừa mới bước vào quá trình khai máy.

Mới đây, những tấm ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của Dương Dương bất ngờ được cư dân mạng truyền tay nhau và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn.

Nhan sắc đỉnh cao của nam diễn viên khiến nhiều người chết mê - Ảnh: Internet

Theo đó nam diễn viên họ Dương xuất hiện với vẻ ngoài đẹp trai ngời ngợi khiến nhiều fan bấn loạn.

Chỉ ít phút sau khi loạt ảnh được đăng tải, rất nhiều bình luận của cư dân mạng đã được đăng tải một cách chóng mặt:

- Đẹp trai quá, Dương Dương mãi đỉnh.

- Trông hơi già, không giống học sinh lắm.

- Đẹp nhưng nhìn hơi kì, phải chăng do anh quá tuổi đóng mấy vai kiểu này rồi?

Có thể thấy netizen cho rằng mặc dù anh chàng vẫn cực kỳ đẹp trai và quyến rũ nhưng đáng tiếc trong trang phục học sinh điều đó lại không hề phù hợp một chút nào.

Thực tế, Dương Dương cũng đã ngoài 30 tuổi, dù sở hữu một khuôn mặt không góc chết nhưng có lẽ với vẻ trưởng thành, đĩnh đạc hiện tại, anh đã không còn phù hợp khi vào những vai học sinh thế này. Dân tình lo lắng nam diễn viên sẽ không lột tả được sự non nớt, ngây ngô của nhân vật Hứa Dực thời còn đi học.

Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh: Internet

Bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-van-dep-trai-cuon-hut-nhung-duong-duong-lai-bi-netizen-che-bai-trong-hoi-gia-khong-giong-hoc-sinh-lam-471903.html