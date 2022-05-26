Thẳng thừng từ chối ghép đôi với Triệu Lộ Tư nhưng Dương Dương lại chấp nhận được 'đẩy thuyền' với mỹ nhân này

Ở thời điểm hiện tại, Dương Dương đang là một trong những sao nam nổi tiếng nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi đầu 3 nhưng nhan sắc của nam diễn viên luôn nằm trong top những ngôi sao hàng đầu Cbiz, khả năng diễn xuất của anh chàng cũng được đánh giá khá cao. Chính vì vậy mà những thông tin xoay quanh anh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Dương Dương và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Mới đây nhất đã xuất hiện những thông tin về việc Dương Dương đang ngầm thừa nhận thích được ghép đôi với Vương Sở Nhiên đang cùng nhau hợp tác trong bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Đều là những ngôi sao sở hữu ngoại hình đẹp, vậy nên khi xuất hiện cùng nhau cặp đôi được nhận xét giống như một cặp tình nhân. Hiệu ứng couple của Dương Dương và Vương Sở Nhiên cũng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả.