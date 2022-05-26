Thẳng thừng từ chối ghép đôi với Triệu Lộ Tư nhưng Dương Dương lại chấp nhận được 'đẩy thuyền' với mỹ nhân này

Thông tin Dương Dương ngầm thừa nhận ghép đôi với Vương Sở Nhiên đang gây sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ.
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Ở thời điểm hiện tại, Dương Dương đang là một trong những sao nam nổi tiếng nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi đầu 3 nhưng nhan sắc của nam diễn viên luôn nằm trong top những ngôi sao hàng đầu Cbiz, khả năng diễn xuất của anh chàng cũng được đánh giá khá cao. Chính vì vậy mà những thông tin xoay quanh anh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.
Mới đây nhất đã xuất hiện những thông tin về việc Dương Dương đang ngầm thừa nhận thích được ghép đôi với Vương Sở Nhiên đang cùng nhau hợp tác trong bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Đều là những ngôi sao sở hữu ngoại hình đẹp, vậy nên khi xuất hiện cùng nhau cặp đôi được nhận xét giống như một cặp tình nhân. Hiệu ứng couple của Dương Dương và Vương Sở Nhiên cũng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả.
Việc Dương Dương tỏ ra thoái mái khi được ghép đôi với Vương Sở Nhiên khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy bất ngờ bởi lẽ trước đó nam diễn viên đang được netizen đẩy thuyền với Triệu Lộ Tư nhưng phía mỹ nam họ Dương lại một mực phủ nhận hoàn toàn.
Lý giải chuyện này, nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân là bởi danh tiếng của Vương Sở Nhiên tốt hơn Triệu Lộ Tư. Sau khi liên tục cọ nhiệt dàn đỉnh lưu lượng của Cbiz như Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh…còn về phía ''mỹ nhân xuyên không'' dường như cô nàng đi tới đâu rắc rối cũng đều kéo đến nên phía Dương Dương lo sợ việc đẩy thuyền với cô nàng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nam diễn viên.
Có thể thấy, dù liên tục xuất hiện tin “phim giả tình thật” ở hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, nhưng do phía nhà trai từ chối nên couple Dương Dương – Triệu Lộ Tư có khá ít fan. So với couple Kiêu hãnh phu phụ của Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba thì đúng là không nổi bằng.