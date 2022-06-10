Thắng kiện sau 4 tháng bị antifan vu khống, Dương Dương lại nhận được lời khuyên 'nên bao dung'

Sao quốc tế 10/06/2022 16:47

Trước hành động vu khống của antifan, Dương Dương đã có hành động quyết liệt để răn đe nhóm người bịa đặt này.

Dương Dương là một trong những nam diễn viên nổi tiếng đình đám tại Cbiz. Anh đã bỏ túi nhiều vai diễn đình đám trong các bộ phim đình đám như Hồng Lâu Mộng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Thả thí điện hạ... Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn, mỹ nam họ Dương còn gây ấn tượng với nhan sắc không phải dạng vừa của mình. 

Thắng kiện sau 4 tháng bị antifan vu khống, Dương Dương lại nhận được lời khuyên 'nên bao dung' - Ảnh 1
Nam diễn viên Dương Dương - Ảnh: Internet

Mới đây vào ngày 9/6, trang Sina đưa tin Dương Dương thắng kiện một tài khoản đã đăng tải một loạt nội dung nhằm vu khống, bịa đặt nam diễn viên từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Anh đã quyết định đâm đơn kiện chủ tài khoản này lên tòa án Bắc Kinh. 

Tòa sơ thẩm nhận thấy những hành động của tài khoản ác ý đã xâm phạm đến Dương Dương. Phán quyết cuối cùng người này phải bồi thường cho nam diễn viên Thả thí điện hạ 30.000 NDT, đồng thời công khai xin lỗi trong vòng 3 ngày trên tài khoản đã đăng tải thông tin vu khống Dương Dương.

Thắng kiện sau 4 tháng bị antifan vu khống, Dương Dương lại nhận được lời khuyên 'nên bao dung' - Ảnh 2
Nam diễn viên có hành động cực kỳ quyết liệt để răn đe antifan - Ảnh: Internet

Sau khi kết quả vụ kiện được công bố, netizen xứ Trung đã chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Có người cho rằng đây là hình phạt thích đáng với những bình luận ác ý nhắm vào các nghệ sĩ, số còn lại là mong muốn nam diễn viên không nên trừng phạt nặng tay với họ và nên có cách hành xử tốt hơn với antifan thay vì lôi nhau ra pháp luật: "Ủng hộ bảo vệ quyền lợi của Dương Dương, và mọi người nên chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình", "Là một ngôi sao, bạn nên có lòng khoan dung đối với đánh giá bình thường của công chúng", "Bình luận không phải là hành vi lạm dụng vô cớ của bạn đâu"....

 

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