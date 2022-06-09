Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý?

Sao quốc tế 09/06/2022 23:16

Tiêu Chiến từng suýt chút nữa có được vai Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh từ tay Dương Dương.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba năm 2021 đã có màn song kiếm hợp bích vô cùng ăn ý trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Dù phim vướng phải nhiều điều tiếng, chê bai từ khán giả, nhưng bù lại số lượng lượt xem của phim vẫn đạt mức ổn định. 

Dẫu vậy ít ai biết rằng, Tiêu Chiến mới là nam diễn viên đầu tiên được nhà sản xuất Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh nhắm đến đầu tiên thay vì Dương Dương. 

Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý? - Ảnh 1
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà tác giả nguyên tác của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Cố Mạn đã quyết định gửi mail cho Dương Dương, còn viết một bức thư rất tâm huyết, hy vọng có thể hợp tác với nam diễn viên thêm một lần nữa sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. 

Nhưng anh chàng đã nhắn lại rằng bản thân không còn thời gian rảnh xem kịch bản, để Cố Mạn và đoàn phim chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối. Vì vậy, đã xuất hiện tin đồn Tiêu Chiến thay thế Dương Dương diễn vai Vu Đồ cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý? - Ảnh 2
Dương Dương từng có hành động đẹp với Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn lại không đồng ý? - Ảnh 3
Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Nhưng thật may mắn, bằng một lý do nào đó, Dương Dương đã gật đầu đồng ý đảm nhận vai diễn này, đưa bộ phim vang danh khắp thiên hạ. Cũng trong một cuộc phỏng vấn, Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ bởi có Dương Dương nên cô mới đồng ý diễn. 

Cả Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc với nhau cực ăn ý, trở thành cặp đôi đẹp nhất màn ảnh trong nhiều cuộc bình chọn. Lên sóng chưa đầy một năm, phim đã thu về gần 5 tỷ lượt xem, đồng thời được Đài Loan, Nhật Bản mua bản quyền phát sóng. 

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