Trần Hiểu khiến netizen 'bấn loạn' trước nụ hôn vào vùng 'nhạy cảm' của Lưu Diệc Phi: 'Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy'

Sao quốc tế 12/06/2022 23:20

Nụ hôn của Trần Hiểu với Lưu Diệc Phi đang là chủ đề được bàn tán xôn xao ở thời điểm hiện tại.

Bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc PhiTrần Hiểu thủ vai chính đã chính thức lên sóng sau bao tháng ngày chờ đợi. Đây cũng chính là dự án đánh dấu sự trở lại với vai cổ trang của "thần tiên tỷ tỷ" sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ và đúng như những gì người hâm mộ kỳ vọng, phim cho tới nay đã để lại ấn tượng nhiều trong mắt người hâm mộ. 

Trần Hiểu khiến netizen 'bấn loạn' trước nụ hôn vào vùng 'nhạy cảm' của Lưu Diệc Phi: 'Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy' - Ảnh 1
Phân đoạn ngọt ngào của cặp đôi - Ảnh: internet

Mới đây, cư dân mạng đặc biệt là các chị em đã được một phen "quắn quéo" với khoảnh khắc Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) hôn vào cổ Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) trong phim Mộng Hoa Lục.

Hành động hôn vào cổ "người yêu" của Cố Thiên Phàm thực sự quá gợi cảm. Nụ hôn này cũng giúp cho nhiệt lượng của bộ phim trở thành chủ đề được tìm kiếm top 1 bên Cbiz bởi khả năng kết hợp của cả 2 là quá đỉnh. 

Trần Hiểu khiến netizen 'bấn loạn' trước nụ hôn vào vùng 'nhạy cảm' của Lưu Diệc Phi: 'Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy' - Ảnh 2
Cận cảnh nụ hôn của Trần Hiểu dành cho Lưu Diệc Phi trong phim - Ảnh: Internet

Ngay sau khi những bức hình được truyền tay nhau, khán giả trên khắp các diễn đàn đã bàn luận vô cùng xôn xao:

- Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy.

- Lưu Diệc Phi diễn ổn hơn rồi, ánh mắt đúng kiểu người đang yêu luôn.

- Quan trọng cổ "Cô Cô" cũng đẹp nữa, làm cảnh phim gợi cảm hơn nhiều

- Đạo diễn tinh tế quá cho hôn cổ thôi cũng đủ làm khán giả đứng ngồi không yên.

- Nhìn như vợ chồng son mới cưới ý, mắt cô Phi nhìn dịu dàng ghê mà mắt Trần Hiểu thì quá là tình. Xuất sắc!

- Bây giờ tôi đã hiểu câu: "Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình" là như thế nào. Trời ơi, combo hôn cổ cùng ánh mắt si tình như vậy thì ai chịu cho nổi? Chính thức lọt hố Trần Hiểu từ hôm nay.

Có thể thấy, cư dân mạng dành rất nhiều bình luận tích cực cho cảnh hôn cổ đầy thâm tình này của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. 

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Từ khóa:   Trần Hiểu Lưu Diệc Phi Mộng Hoa Lục sao châu á Cbiz

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