Được công nhận là phim 'đại bạo' của năm 2022, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vẫn nhận vô số lời chỉ trích từ phía netizen

Sao quốc tế 18/06/2022 23:07

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi xứng đáng là bộ phim lắm drama nhất trong năm 2022 này.

Mộng Hoa Lục là phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng. Trong phim, cô vào vai Triệu Phán Nhi, một kỹ nữ nhưng vẫn giữ mình trong sạch.

Dẫu vậy trước khi phát sóng bộ phim chưa bao giờ được netizen đánh giá cao, chỉ riêng phần diễn viên chính thôi cũng đủ để họ cho rằng tác phẩm sẽ bị flob nhưng đến thời điểm hiện tại, hẳn nhiều người phải ngạc nhiên khi Mộng Hoa Lục đã trở thành phim ''đại bạo'' trong năm 2022 này. 

Tuy nhiên, tác phẩm trở lại của Lưu Diệc Phi cũng nhận về rất nhiều chỉ trích. Bộ phim bị chê từ nội dung, nhân vật cho đến cách marketing.

Trên Douban, Mộng Hoa Lục được chấm tới 8.7 điểm. Đây là số điểm rất cao và nhiều bộ phim phải mơ ước.

Sau đó, Douban đã khóa điểm số nên phim luôn giữ được thành tích tốt. Tuy nhiên, hành động khóa điểm tới 3 lần khiến khán giả nghi ngờ. Đồng thời, việc phim nhận được nhiều đánh giá 5 sao trong thời gian ngắn cũng dấy lên sự tranh cãi.

Mong Hoa Luc
Mộng Hoa Lục vướng phải drama không đáng có - Ảnh: Internet

Phim xoay quanh 3 nhân vật nữ là Triệu Phán Nhi, Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn). Trong đó, Triệu Phán Nhi là nhân vật trung tâm của bộ phim và là người nổi bật nhất của tác phẩm.

Nữ chính họ Triệu được khen ngợi là thông minh, xinh đẹp. Cô ở trong kỹ viện nhiều năm nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Vì tài nghệ khéo ăn khéo nói của mình nên không phải bán thân tiếp khách. 

Trong khi Tống Dẫn Chương học đàn tỳ bà, trở thành nhạc kỹ nên phải dùng tài nghệ mua vui cho khách. Ngoài ra, cô còn đem lòng si mê Chu Xá, kẻ xấu chuyên đi lừa tiền người khác. 

Mong Hoa Luc
Antifan soi ra nhiều lỗ hỏng nơi kịch bản của phim - Ảnh: Internet

Đáng nói, Triệu Phán Nhi tự khen bản thân thông minh nhưng lại là người bộp chộp. Cô từng đưa ra kế hoạch sai lầm, tự mình đi vào hang cọp rồi chờ nam chính tới cứu. 

Cô có thể giấu tài và sống bình yên trong kỹ viện. Thế nhưng, cô lại không thể chia sẻ chút ít kinh nghiệm để cứu Tống Dẫn Chương khỏi kiếp đàn ca. 

 

Tác phẩm của Quan Hán Khanh đề cao việc những người phụ nữ thấp hèn cứu rỗi lẫn nhau. Thay vì bàn chuyện trinh tiết, tác giả đã làm nổi bật sự dũng cảm, nghĩa khí và có tình của những kỹ nữ lầu xanh.

Ngược lại, biên kịch của Mộng Hoa Lục lại tập trung nhấn mạnh việc nữ chính vẫn giữ mình trong sạch. Điều này khiến khán giả cảm thấy, tác phẩm đang trói buộc nhân vật bằng hai từ "nữ đức".

Tựu chung lại dù là đang là bộ phim nổi tiếng, nhưng Mộng Hoa Lục vẫn còn đó một số thiếu sót khiến netizen cảm thấy khó chịu.

 

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Dù mới hợp tác lần đầu nhưng cả Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi đã có cảnh diễn xuất cực kỳ ấn tượng ngay trong buổi ghi hình đầu tiên.

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