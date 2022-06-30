Nhận thấy Lâm Canh Tân có ý định PR cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, ,Triệu Lệ Dĩnh đưa ra lời 'cảnh báo'

Sao quốc tế 30/06/2022 20:34

Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh có màn tương tác cực kỳ đáng yêu nhân ngày 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' lên sóng.

Trước thềm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính rục rịch lên sóng, nhiều người đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến ''nữ hoàng rating'', đáng chú ý trong đó còn có sự chúc mừng của bạn diễn cô nàng  trong đó có Lâm Canh Tân.

Mới đây, cư dân mạng bấn loạn trước tương tác vừa hài hước, vừa đáng yêu của cặp đôi Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh trên mạng xã hội. Theo đó, Lâm Canh Tân đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Lệ Dĩnh và đoàn phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia . 

Nhận thấy Lâm Canh Tân có ý định PR cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, ,Triệu Lệ Dĩnh đưa ra lời 'cảnh báo' - Ảnh 1
Cặp đôi Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, sáng 29.6, Lâm Canh Tân đã chia sẻ một bài đăng về phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Lệ Dĩnh lên Weibo cá nhân. 

Kèm theo bài, nam diễn viên đã chia sẻ như sau: "Gần đây rất hay trông thấy Thẩm Vương Gia của Linh Giới, nhìn thấy poster cảm thấy Hạnh Phúc cũng rất đẹp. Vị thần của nàng chúc phim mới của nàng thành công mĩ mãn".

Ngay sau đó, Lệ Dĩnh đã đáp lại "bạn già" bằng một hình ảnh đầy tính cà khịa không khỏi khiến netizen cảm thấy thích thú. Bên cạnh lời khen dành cho sự hài hước của Lệ Dĩnh, khán giả còn ca ngợi sự nhiệt tình, tốt bụng của Lâm Canh Tân.

Nhận thấy Lâm Canh Tân có ý định PR cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, ,Triệu Lệ Dĩnh đưa ra lời 'cảnh báo' - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh vừa ra mắt bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Khán giả gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến các dự án về sau của cả Lâm Canh Tân và Lệ Dĩnh. Được biết, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Lệ Dĩnh đóng chính lên sóng vào 29.6. 

Trong khi đó, Dữ Phượng Hành do cô đóng cùng Lâm Canh Tân vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, dự kiến lên sóng vào năm tới.

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