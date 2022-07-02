Bất ngờ với điểm yếu 'chí mạng' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi quay phim

Sao quốc tế 02/07/2022 14:57

Tuy là nữ diễn viên thuộc hàng "đỉnh" nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng gặp phải một điều vô cùng khó khăn mỗi khi quay phim.

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã có một mà trở lại vô cùng "năng xuất". Cả 3 dự án phim ảnh mà cô đang tham gia gồm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh TrưởngDữ Phượng Hành đều thu hút sự chú ý lớn của khán giả.

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Triệu Lệ Dĩnh đang hoạt động nghệ thuật vô cùng chăm chỉ - Ảnh: Internet

Năng lực diễn xuất và nhan sắc đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh là điều không thể bàn cãi nữa, nhưng cô cũng có một điểm yếu mỗi khi quay phim. Một blogger xứ Trung mới đây đã tiết lộ việc này, đồng thời cho biết cách mà nữ diễn viên khắc phục được nó.

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Triệu Lệ Dĩnh thường cảm thấy khó chịu vào những ngày đông lạnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, blogger này cho biết, Triệu Lệ Dĩnh vốn không chịu lạnh giỏi nên khi quay phim dưới thời tiết lạnh cô thường dùng nhiều biện pháp để giữ ấm cho cơ thể mình. Nữ diễn viên lúc nào cũng mang theo những vật dụng có thể vừa sưởi ấm cơ thể vừa có thể dùng làm đạo cụ đóng phim.

Không những vậy, Triệu Lệ Dĩnh còn thường xuyên mang thêm những vật dụng này để cho những bạn diễn khác mượn sử dụng khi cần. Nữ diễn viên cho rằng sức khỏe của mọi người nên được đặt lên hàng đầu.

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Nữ diễn viên được khen ngợi vì quan tâm đến sức khỏe của đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Tuy chưa rõ thông tin này có thật hay không nhưng nhiều cư dân mạng đã bàn tán xôn xao về việc làm của Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều người đã để lại các bình luận khen ngợi cách xử lý tình huống của nữ diễn viên và ca ngợi sự tử tế của cô khi quan tâm đến sức khỏe của các bạn diễn khác.

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