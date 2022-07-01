Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba 'giành giật' vai diễn của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ trong phim mới

Sao quốc tế 01/07/2022 11:40

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang tiếp xúc với đoàn làm phim Nữ Cảnh Sát Trưởng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những tiểu hoa đán 9x sở hữu tài nguyên lẫn lưu lượng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên đã được kỳ vọng sẽ đóng chính trong phim về vùng đất Tân Cương để phát huy lợi thế vốn có về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Mới đây, trên Weibo có thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang đàm phán vai nữ chính cho phim Nữ Cảnh Sát Trưởng. Theo đó, nữ diễn viên sẽ cạnh tranh vai diễn với dàn chị đại 8x - Triệu Lệ Dĩnh Tôn Lệ.

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba 'giành giật' vai diễn của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ trong phim mới - Ảnh 1

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba 'giành giật' vai diễn của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ trong phim mới - Ảnh 2

Theo truyền thông xứ Trung đưa tin, bộ phim Nữ Cảnh Sát Trưởng là dự án truyền hình được đầu tư khủng, dài 40 tập, do đạo diễn Trương Vĩnh Tân cầm trịch. Phim ban đầu nhắm đến vị trí nữ chính là tiểu Hoa 8x, có địa vị nhất định trong giới. Triệu Lệ Dĩnh được cho là diễn viên được đoàn phim tiếp xúc đầu tiên.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, dự án về sau lại nhắm tới diễn viên từng nhận giải Bạch Ngọc Lan, Tôn Lệ được cho là cái tên tiếp theo được tiếp xúc. Song, có thông tin đoàn phim đổi sang tìm kiếm tiểu Hoa 9x và Địch Lệ Nhiệt Ba là ứng cử viên sáng giá cho vai diễn trên.

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba 'giành giật' vai diễn của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ trong phim mới - Ảnh 3

Họ nghĩ việc đưa tên Nhiệt Ba vào dàn nữ chính của Nữ Cảnh Sát Trưởng chỉ tổ khiến cô hứng trọn "gạch đá" từ dư luận. Bởi vì một bộ phận khán giả cho rằng thể loại nghiệp vụ là một trong những thể loại khó, không chỉ yêu cầu năng lực diễn xuất tốt mà còn đòi hỏi diễn viên phải có những tìm hiểu về chuyên môn. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất. 

Hiện tại, phía đoàn phim Nữ Cảnh Sát Trưởng vẫn chưa lên tiếng trước những lùm xùm xoay quanh dàn cast chính thức. Có thông tin phim sẽ khởi quay vào 7/2022 nhưng đến giờ vẫn chưa chốt được nữ chính.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh Tôn Lệ sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Nữ Cảnh Sát Trưởng

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