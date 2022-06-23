Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm ngay khi Công Tố Tinh Anh đóng máy, dân tình xôn xao 'Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm'

Sao quốc tế 23/06/2022 14:30

Bộ phim Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhiệm vai chính đã chính thức đóng máy. Xuất hiện trong buổi lễ đóng máy, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình xôn xao khi phát hiện ra khuyết điểm chí mạng của mỹ nhân Tân Cương thông qua loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội

Mới đây, bộ phim Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhiệm vai chính đã chính thức đóng máy, khép lại giai đoạn ghi hình. Xuất hiện trong buổi lễ đóng máy, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với làn da trắng phát sáng. Cô nàng buộc tóc, liên tục nở nụ cười và thân thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn làm phim. Tuy nhiên, khán giả nhanh chóng phát hiện ra khuyết điểm chí mạng của mỹ nhân Tân Cương thông qua loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội.

Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm ngay khi Công Tố Tinh Anh đóng máy, dân tình xôn xao 'Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm' - Ảnh 1
Khán giả nhanh chóng phát hiện ra khuyết điểm chí mạng của mỹ nhân Tân Cương thông qua loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

Vì quá gầy lại buộc tóc, Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm cổ dài, mặt hóp. Điều này khiến cho cô nàng trông già dặn hơn hẳn mọi khi. Tình trạng cơ thể của cô nàng hiện đang khiến người hâm mộ tỏ ra lo lắng.

Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm ngay khi Công Tố Tinh Anh đóng máy, dân tình xôn xao 'Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm' - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm cổ dài, mặt hóp - Ảnh: Internet

 

Được biết đây không phải lần đầu cô nàng khiến khán giả lo lắng về cân nặng của mình. Trong những hình ảnh từng được công bố trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhiều lần để lộ gương mặt xanh xao, hốc hác và già dặn.

Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm ngay khi Công Tố Tinh Anh đóng máy, dân tình xôn xao 'Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm' - Ảnh 3
Hình ảnh từng được công bố trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhiều lần để lộ gương mặt xanh xao, hốc hác - Ảnh: Internet

 

Trong Công Tố Tinh Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni. Cô hiện đang làm việc tại viện kiểm sát Giang Thành, được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

- Địch Lệ Nhiệt Ba càng ngày càng gầy, kiểu mặt cứ ngày bị hóp vào khiến trông rất xanh xao và yếu ớt ấy.

- Địch Lệ Nhiệt Ba trắng quá, đứng chụp ảnh cùng đoàn làm phim mà như nổi bật hẳn lên kìa. Nhưng gầy quá, kiểu sẽ bị già dặn hơn đợt trước.

- Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm cổ dài kìa, cảm giác làm cho cơ thể rất không cân đối.

- Xinh mà hơi già dặn hơn thì phải. Có thể là tạo hình của phim cần sự trưởng thành, chín chắn nên mới già dặn hơn những phim tình cảm đô thị khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm ngay khi Công Tố Tinh Anh đóng máy, dân tình xôn xao 'Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm' - Ảnh 4
Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính - Ảnh: Internet

 

Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hiện đã hoàn thành giai đoạn ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

 

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