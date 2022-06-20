Địch Lệ Nhiệt Ba có màn đáp trả cực gắt trước lời chê bai không xứng với hình tượng 'cô em ngọt ngào'?

Những ngày qua, chủ đề những nữ diễn viên có hình tượng em gái ngọt ngào trong giới giải trí Cbiz đã thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận của cư dân mạng. Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử,... Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cái tên được nhắc tới trong danh sách này. Thế nhưng, nhiều người cho rằng nàng mỹ nhân Tân Cương hoàn toàn không phù hợp với danh xưng trên bởi cô có một vẻ ngoài quá lạnh lùng. Ngay lập tức Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn đáp trả "cực gắt" khi tung ra bộ ảnh vô cùng xinh đẹp, quá đỗi ngọt ngào.

Trong những hình ảnh được đăng tải, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc một chiếc váy maxi có màu hồng - đỏ, đính hoa rực rỡ khiến cô trở nên vô cùng nổi bật giữa thiên nhiên. Bộ cánh giúp nàng tiểu hoa đán tôn lên bờ vai nuột nà và vòng eo con kiến.

Với góc chụp nghiêng, nữ diễn viên "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" đã khoe trọn các đường nét hoàn hảo trên gương mặt, đặc biệt là sống mũi cao đến ngưỡng mộ của mình. Khi ngắm nhìn những bức hình trên, nhiều người cảm giác Nhiệt Ba như một tiên nữ giáng trần đang vui đùa trên đồng cỏ.

- Xinh quá trời quá đất, nhìn chị Ba cứ như hoa luôn vậy.

- Trời ơi tiên nữ đây chứ đâu. Vừa ngọt ngào vừa sexy luôn.

- Mới hôm trước thấy có người chê chị không phù hợp với danh xưng "em gái ngọt ngào". Thế mấy hình này đã đủ "chặn họng" mấy người chưa?

- Nhìn bả như này mà bảo 30 tuổi thì ai tin nhỉ? Quá đẹp rồi.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng, đến thời điểm hiện tại, có thể nói Địch Lệ Nhiệt Ba là một diễn viên thành công và đạt được những thành tựu nhất định - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng, đến thời điểm hiện tại, có thể nói Địch Lệ Nhiệt Ba là một diễn viên thành công và đạt được những thành tựu nhất định. Cô nắm trong tay nhiều vai diễn lớn nhỏ ở các bộ phim nổi tiếng như: Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Ngự Giao Ký, An Lạc Truyện,... Hai dự án phim sắp tới là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả dù chưa lên sóng.