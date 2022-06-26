Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây

Sao quốc tế 26/06/2022 19:00

Việc Viên Băng Nghiên bất ngờ được phong làm tiểu hoa lưu lượng hậu 90 khiến cho cộng đồng Cbiz nổ ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Mới đây, một blogger đã đưa ra danh sách dàn tiểu hoa lưu lượng hậu 90. Những cái tên được nhắc đến gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Viên Băng Nghiên, Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc. Tuy nhiên, trong số những cái tên được chọn đã vấp phải sự tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng. Họ cho rằng một số cái tên chưa đủ nổi bật để trở thành tiểu hoa lưu lượng.

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây - Ảnh 1
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là nữ minh tinh có lượng fan cực kỳ đông đảo. Mặc cho thành tích đóng phim chưa có gì nổi trội nhưng nhờ tính tình dễ thương cộng thêm luôn chịu khó trong công việc khiến cô nàng rất được lòng người khác. 

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây - Ảnh 2
Dương Tử là người toàn diện nhất trong danh sách này - Ảnh: Internet

Người có thể so sánh lượng fan với mỹ nhân Tân Cương là Dương Tử. Cô vốn là diễn viên nhí nên đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu một số tác phẩm truyền hình ăn khách. Vì vậy, người hâm mộ của nữ diễn viên được tích lũy ngày càng đông.

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây - Ảnh 3
Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

So với Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, 3 nữ diễn viên còn lại đều kém nhiệt hơn. Họ có nhan sắc, có phim ấn tượng nhưng lượng fan không đủ đông đảo.

Bạch Lộc là người có phương hướng phát triển khá tốt. Xét về diễn xuất, cô cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả. Nữ diễn viên duy trì được lượng người hâm mộ ổn định. Thế nhưng số lượng fan hâm mộ của cô lại khá ít so với kỳ vọng vì vậy một số netizen cho rằng việc để cô lên vị trí tiểu hoa lưu lượng là vô căn cứ. 

Cúc Tịnh Y dược khen ngợi rất nhiều về nhan sắc. Tuy nhiên, ngoài ngoại hình xinh đẹp thì nữ diễn viên không có gì nổi bật. Cô từng đóng nhiều phim nhưng không để lại tác phẩm nào thật sự ấn tượng. Có thể nói, ''mỹ nhân 4000 năm'' chính là người được cho là thiên vị nhất trong danh sách này. 

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây - Ảnh 4
''Mỹ nhân 4000 năm'' Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Viên Băng Nghiên lăn lộn nhiều năm mới có chút danh tiếng. Vai diễn Chử Toàn Cơ trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát mang đến cho cô nhiều lợi ích. Thế nhưng, vì mâu thuẫn với nam chính nên cô cũng sở hữu lượng antifan không nhỏ.

Nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng trong khoảng 2 năm trở lại nên chưa có lượng fan ổn định. Hiện, cô vẫn đang trên con đường khẳng định tên tuổi nên cần cố gắng nhiều hơn.

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây - Ảnh 5
Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Nhìn chung, khán giả cho rằng Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai tiểu hoa hậu 90 có lưu lượng ổn định. Ngược lại, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y và Viên Băng Nghiên vẫn cần thêm thời gian để củng cố lượng fan của mình.

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