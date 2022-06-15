Tạo hình lộng lẫy của Địch Lệ Nhiệt Ba trong trang phục dân tộc được netizen 'đào lại' trước tin đồn tham gia phim về vùng đất Tân Cương

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là một trong những nữ diễn viên có được độ nổi tiếng phủ sóng hàng đầu Cbiz. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp lẫn nhan sắc trời ban không khó để cô nàng liên tục là cái tên được các nhà làm phim ''chọn mặt gửi vàng'' trong những dự án của họ, dù từng có thời điểm cô nàng bị cho là không có khả năng diễn xuất nhưng phải công nhận một điều những bộ phim có mặt Nhiệt Ba đều mang tới số lượng người xem đáng nể. Mới đây, có thông tin cho biết nàng tiểu Hoa sẽ trở thành nữ chính trong một bộ phim nói về vùng đất Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang là nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Cbiz - Ảnh: Internet

Cụ thể, bộ phim Phong Cảnh Bên Đây đang chuẩn bị được khai máy. Nữ chính hiện đang được đoàn làm phim cân nhắc đến chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Nội dung phim sẽ xoay xung quanh cuộc sống ở vùng đất Tân Cương đồng thời cũng là quê nhà của Địch Lệ Nhiệt Ba. Chính vì vậy, netizen cho rằng đây là cơ hội không thể hoàn hảo hơn để nữ diễn viên chứng minh cho tất cả thấy mình đã tiến bộ lên như thế nào trong vài năm trở lại đây.