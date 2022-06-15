Tạo hình lộng lẫy của Địch Lệ Nhiệt Ba trong trang phục dân tộc được netizen 'đào lại' trước tin đồn tham gia phim về vùng đất Tân Cương

Cộng đồng mạng đang tỏ ra cực kỳ phấn khích trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia phim về vùng đất Tân Cương.
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Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là một trong những nữ diễn viên có được độ nổi tiếng phủ sóng hàng đầu Cbiz. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp lẫn nhan sắc trời ban không khó để cô nàng liên tục là cái tên được các nhà làm phim ''chọn mặt gửi vàng'' trong những dự án của họ, dù từng có thời điểm cô nàng bị cho là không có khả năng diễn xuất nhưng phải công nhận một điều những bộ phim có mặt Nhiệt Ba đều mang tới số lượng người xem đáng nể. Mới đây, có thông tin cho biết nàng tiểu Hoa sẽ trở thành nữ chính trong một bộ phim nói về vùng đất Tân Cương.
Cụ thể, bộ phim Phong Cảnh Bên Đây đang chuẩn bị được khai máy. Nữ chính hiện đang được đoàn làm phim cân nhắc đến chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Nội dung phim sẽ xoay xung quanh cuộc sống ở vùng đất Tân Cương đồng thời cũng là quê nhà của Địch Lệ Nhiệt Ba. Chính vì vậy, netizen cho rằng đây là cơ hội không thể hoàn hảo hơn để nữ diễn viên chứng minh cho tất cả thấy mình đã tiến bộ lên như thế nào trong vài năm trở lại đây.
Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, cư dân mạng đã đào lại loạt tạo hình mặc trang phục dân tộc cực xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, thân hình chuẩn chỉnh, vậy nên mỗi lần diện trang phục dân tộc nàng mỹ nữ Tân Cương lại khiến dân tình mê mẩn.
Mới đây nhất chắc chắn phải kể đến tạo hình của cô nàng trong Trường Ca Hành. Ngay khi xuất hiện trong bộ trang phục xanh Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba) khiến cho dân tình lại thêm một lần nữa say mê và không thể rời mắt khỏi người đẹp họ Địch dù chỉ 1 phút.
Trước đó khi xuất hiện trong bộ phim Phong Trung Kỳ Duyên (Lưu Thi Thi, Bành Vu Yến, Hồ Ca đóng chính), Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có một tạo hình cực đẹp. Nhan sắc trong trẻo, bộ trang phục lộng lẫy càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng mỹ nhân Tân Cương.
Với lợi thế là nhan sắc lộng lẫy, nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không bao giờ xấu khi mặc trang phục dân tộc. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi cô nàng sẽ nhận vai nữ chính của Phong Cảnh Bên Đây và mặc những bộ trang phục dân tộc xinh đẹp.