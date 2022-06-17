Xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án Phong Cảnh Bên Này, ,netizen đồng loạt ủng hộ vì lý do này

Sao quốc tế 17/06/2022 16:14

Mới đây nhất, vừa xuất hiện thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba được mời đóng vai chính trong dự án Phong Cảnh Bên Này được cầm trịch bởi đạo diễn Lý Lộ đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên trẻ được bầu chọn kế thừa dàn tiểu Hoa 85 nhờ phong độ diễn xuất ổn định. Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng Nhiệt Ba và Dương Dương sẽ "tái hợp" trong một dự án mới, nhưng cô vẫn chưa xác nhận.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger nổi tiếng vừa đưa tin dự án sắp tới của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, Nhiệt Ba được chọn vào vai nữ chính của bộ phim Phong Cảnh Bên Này. Được biết đây là một trong những dự án đang được ngóng chờ ra mắt nhất nên việc lựa chọn diễn viên được làm rất kỹ lưỡng. 

Dich Le Nhiet Ba
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Nguồn tin còn cho biết thêm, Phong Cảnh Bên Này được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vương Mông. Dự án sẽ được cầm trịch bởi đạo diễn Lý Lộ của phim Nhân Thế Gian.

Tuy nhiên, cả 2 bên vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào xác nhận bài viết trên của blogger nổi tiếng là hoàn toàn đúng sự thật. Tuy nhiên, sức hút của nó là điều không phải bàn khi có rất nhiều người liên tục bàn tàn về điều này. 

Phần đông khán giả bày tỏ sự hào hứng và cho rằng Nhiệt Ba rất có lợi thế nếu tham gia dự án Phong Cảnh Bên Này. Bởi nữ diễn viên cũng xuất thân từ Tân Cương, cô ít nhiều hiểu được văn hóa - câu chuyện của vùng đất này. 

Dich Le Nhiet Ba
Netizen chia ra làm 2 luồng ý kiến trái chiều về việc Địch Lệ Nhiệt Ba làm nữ chính trong dự án trên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng khả năng diễn xuất của Nhiệt Ba sẽ là vấn đề lớn cho sự thành công của bộ phim khi giờ đây khán giả đã có phần tỏ ra khắt khe hơn với các phim Trung Quốc và sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng thôi là chưa đủ để đảm bảo cho sự thành công của phim. 

Một số bình luận của khán giả:

- Mỹ nhân Tân Cương đóng phim về Tân Cương là quá hợp còn gì.

- Tên đạo diễn nghe có vẻ uy tín ha.

- Tôi đã đọc qua tiểu thuyết và nhận ra đây là loại kịch bản đại nam chủ, thôi cô Ba đừng nhận phí lắm.

- Mỹ nhân Tân Cương còn có Đồng Lệ Á, Cổ Lực Na Trát nữa mà, diễn đủ "đè bẹp" Nhiệt Ba.

Bên cạnh đó, số khác cho rằng vẫn còn nhiều diễn viên cũng xuất thân từ Tân Cương, có nhan sắc và diễn xuất không kém cạnh Nhiệt Ba như Cổ Lực Na Trát hay Đồng Lệ Á. 

Cho nên nhà sản xuất hoàn toàn có thể lựa chọn những diễn viên có xuất thân, diễn xuất phù hợp, không nhất thiết phải là Nhiệt Ba.

 

Tạo hình lộng lẫy của Địch Lệ Nhiệt Ba trong trang phục dân tộc được netizen 'đào lại' trước tin đồn tham gia phim về vùng đất Tân Cương

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Cộng đồng mạng đang tỏ ra cực kỳ phấn khích trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia phim về vùng đất Tân Cương.

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