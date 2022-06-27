Nữ thần đồng của Cbiz: 7 năm học xong phổ thông, 13 tuổi trở thành bạn cùng khóa với Địch Lệ Nhiệt Ba ở đại học

Vì thành tích học tập "khủng" của mình, nữ diễn viên Hoàng Thi Giai đã khiến khán giả nể phục và xem là tấm gương của nhiều người.
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Truyền thông xứ Trung hiện đang xôn xao với thành tích học tập siêu khủng của Hoàng Thi Giai. Vừa đóng phim, vừa có thể giữ khả năng học tập đáng nể, nữ diễn viên được gọi là thiên tài, thần đồng của Cbiz.
Theo đó, Hoàng Thi Giai có khả năng nhảy lớp siêu đẳng, chỉ mất 7 năm đã học xong chương trình của 3 bậc tiểu học, THCS, THPT và liên tục xếp ở vị trí nhất khối mà không ai đánh bại được.
Đến năm 13 tuổi, Hoàng Thi Giai đã thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Điều này khiến cô trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử, nhưng lại có thái độ học tập rất xuất sắc. Đặc biệt, bạn học cùng khoá với nữ diễn viên toàn là những cái tên đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Viên Băng Nghiên…
Hoàng Thi Giai bắt đầu sự nghiệp vào năm 2003 khi chỉ mới 6 tuổi với vai diễn đầu tay trong tác phẩm Tiếp Xúc Thân Mật Đầu Tiên. Tiếp sau đó, nữ diễn viên có cơ hội góp mặt trong nhiều tác phẩm như đình đám như Tình Cha Mẹ, Quái Hiệp Nhất Chi Mai hay Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký. Tuy nhiên đáng tiếc là dù có khả năng diễn xuất tốt thì cô vẫn chưa thể bật lên trong làng giải trí Hoa ngữ.