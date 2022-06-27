Hơn một năm ở ẩn, Châu Tinh Trì cuối cùng cũng đã lộ diện

Kể từ sau đám tang của nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt, đây là lần đầu "vua hài Hong Kong" xuất hiện trước công chúng.

Trang Sohu đưa tin, mới đây Châu Tinh Trì đã nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Việc nam tài tử gạo cội "tái xuất" đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Châu Tinh Trì trả lời phỏng vấn đài CCTV - Ảnh: Sina

Trong lần xuất hiện này, Châu Tinh Trì diện trang phục giản dị, đội nón lưỡi trai, ông chia sẻ niềm yêu thích của mình với phim ảnh nền văn hóa Trung Hoa. Nam tài tử được đánh giá có tinh thần và sức khỏe tốt ở độ tuổi 60 bên cạnh mái tóc bạc và da dẻ hồng hào.

Kể từ sau đám tang của "tri kỷ" Ngô Mạnh Đạt vào tháng 3/2021, Châu Tinh Trì gần như ở ẩn, ông chỉ lộ diện trước công chúng nếu có phim ra mắt. Từ trước đến nay, nam tài tử sống ẩn dật, vì không lập gia đình nên chỉ có mẹ và các anh chị em là biết đến "hành tung" của ông.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì là 'cặp bài trùng' trong nhiều bộ phim và cũng là tri kỷ ngoài đời thật - Ảnh: Internet

Nắm trong tay khối tài sản lên đến 300 triệu USD, Châu Tinh Trì ngoài đời có lối sống giản dị và tiết kiệm. Nhà văn Lô Tuấn từng tiết lộ, Tinh Gia không có trợ lý riêng, mỗi khi đi công tác chỉ xác theo 1 chiếc ba lô và tự mình đến điểm hẹn. Ông thường di chuyển bằng phương tiện công cộng, còn xe riêng để cho cộng sự tự do sử dụng.

Cũng theo nhà văn Lô Tuấn, Châu Tinh Trì đã hoàn thành xong kịch bản của các dự án Thái cực quyền, Kung Fu 2. Bộ phim Mỹ nhân ngư 2 từ năm 2018 và hiện đang trong giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ.

Tuổi 60 cô độc của 'vua hài kịch' Châu Tinh Trì Đời tư kín tiếng và cũng không dùng mạng xã hội nên sinh nhật tuổi 60 của Châu Tinh Trì trôi qua một cách bình dị và không ồn ào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-mot-nam-o-an-chau-tinh-tri-cuoi-cung-cung-da-lo-dien-479312.html