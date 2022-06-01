'Bạn diễn Châu Tinh Trì' Lý Kiện Nhân trở lại đóng phim sau 3 năm bị đột quỵ? Anh đã sụt hơn 45 kg sau cơn bạo bệnh?

Sao quốc tế 01/06/2022 16:00

Có nguồn tin nam diễn viên Lý Kiện Nhân trở lại sau 3 năm bị đột quỵ. Anh góp mặt với vai diễn khách mời trong phim điện ảnh Nữ hoàng nước. Trong phim, nam diễn viên đóng nhân vật giả nữ, hình ảnh hậu trường phim cho thấy Lý Kiện Nhân mặc váy cưới, tinh thần tốt, ngoại hình sáng.

Ngày 31/5, có nguồn tin nam diễn viên Lý Kiện Nhân trở lại sau 3 năm bị đột quỵ. Anh góp mặt với vai diễn khách mời trong phim điện ảnh Nữ hoàng nước. Trong phim, nam diễn viên đóng nhân vật giả nữ, hình ảnh hậu trường phim cho thấy Lý Kiện Nhân mặc váy cưới, tinh thần tốt, ngoại hình sáng. Theo HK01, không có ngoại hình, nhưng Lý Kiện Nhân là diễn viên đóng "phản xuyến" nổi tiếng bậc nhất của Hong Kong. (Phản xuyến: Đóng các nhân vật ngược với giới tính, nữ đóng nam, nam đóng nữ).

'Bạn diễn Châu Tinh Trì' Lý Kiện Nhân trở lại đóng phim sau 3 năm bị đột quỵ? Anh đã sụt hơn 45 kg sau cơn bạo bệnh? - Ảnh 1
Lý Kiện Nhân trở lại sau 3 năm bị đột quỵ - Ảnh: Internet

 

Nam diễn viên Khương Văn Kiệt, cùng hợp tác với Lý Kiện Nhân trong phim chia sẻ trở lại sau cơn bạo bệnh, ngôi sao phim Quan xẩm lốc cốc không còn nhanh nhẹn như xưa.

"Phản ứng của anh chậm, nói chuyện cũng khó khăn hơn trước. Tuy nhiên, chỉ cần máy quay bắt đầu, Lý Kiện Nhân lập tức hóa thân vào vai diễn. Sự chuyên nghiệp của anh ấy khiến mọi người nể", Khương Văn Kiệt nói.

'Bạn diễn Châu Tinh Trì' Lý Kiện Nhân trở lại đóng phim sau 3 năm bị đột quỵ? Anh đã sụt hơn 45 kg sau cơn bạo bệnh? - Ảnh 2
Chỉ cần máy quay bắt đầu, Lý Kiện Nhân lập tức hóa thân vào vai diễn - Ảnh: Internet

 

Vợ của Lý Kiện Nhân chia sẻ vì bệnh nặng, nam diễn viên giảm 45 kg, tính tình trở nên cáu gắt: "Anh ấy từng lo lắng trở thành phế nhân, không bao giờ diễn xuất được nữa".

Lý Kiện Nhân sinh năm 1961, thành danh nhờ vai diễn giả gái, có ngoại hình xấu "ma chê quỷ hờn" và làm những hành động kỳ quặc như ngoáy mũi trong nhiều phim của Châu Tinh Trì. Vai diễn tiêu biểu của anh là Như Hoa trong phim Vua ăn mày. Nhân vật này còn xuất hiện trở lại trong các phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Trường học Uy Long, Đội bóng Thiếu Lâm, Quan xẩm lốc cốc...

'Bạn diễn Châu Tinh Trì' Lý Kiện Nhân trở lại đóng phim sau 3 năm bị đột quỵ? Anh đã sụt hơn 45 kg sau cơn bạo bệnh? - Ảnh 3
Lý Kiện Nhân thành danh nhờ vai diễn giả gái, có ngoại hình xấu "ma chê quỷ hờn" - Ảnh: Internet

 

Tháng 7/2019, anh bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người. Vợ của Lý Kiện Nhân cho biết sau cơn bạo bệnh, nam diễn viên không thể nói, không thể điều khiển việc vệ sinh cá nhân và phải di chuyển bằng xe lăn. Anh không thể nói chuyện, phải dùng ký hiệu để giao lưu. Dù vậy, Lý Kiện Nhân vẫn muốn trở lại đóng phim. Sau khi luyện tập vật lý trị liệu để hồi phục sức khỏe, anh đã tự sinh hoạt cá nhân và dần hồi phục khả năng đi lại. Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn bạn bè đã chi trả phí bệnh viện, trị liệu cho anh.

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