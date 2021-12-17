Từng là một trong những "Tinh nữ lang" nổi tiếng nhất của Châu Tinh Trì, nữ diễn viên này đã đánh mất cả sự nghiệp vì những ồn ào đời tư của mình.

Nếu là một người yêu thích phim của Châu Tinh Trì, chắc hẳn ai cũng biết đến bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu và nhân vật cô gái bán kẹo do Huỳnh Thánh Y đảm nhận. Sau thành công của vai diễn này, nữ diễn viên chính thức được Tinh Gia để ý và ký hợp đồng 8 năm để lăng-xê cô. Nhân vật cô gái bán kẹo do Huỳnh Thánh Y đảm nhận trong Tuyệt đỉnh Kungfu Tuy nhiên, khi công ty đang tích cực xây dựng hình tượng cho Huỳnh Thánh Y là một ngọc nữ trong sáng và hoàn hảo thì cô lại lén lút đi chụp ảnh gợi cảm cho tạp chí đàn ông. Vì sự việc này, hình ảnh của cô sụp đổ chỉ sau một đêm, công ty thì tổn thất nặng nên đã quyết định "đóng băng" toàn bộ sự nghiệp của cô để "trừng phạt".

Huỳnh Thánh Y trốn công ty đi chụp ảnh gợi cảm khiến cho công ty thua lỗ nặng nề Trong buổi họp báo diễn ra sau đó ít lâu, Huỳnh Thánh Y đã khóc hết nước mắt và cho biết bản thân nhận chụp ảnh gợi cảm là vì không có việc làm. Sau đó cô và công ty trải qua quá trình kiện tụng kéo dài 2 năm trước khi ký hợp đồng với công ty mới thuộc tập đoàn Cự Lực. Cũng từ đó cô còn được biết đến với danh xưng "mỹ nhân phản bội Châu Tinh Trì". Nữ diễn viên ẩu đả với phóng viên vì người này đã tiết lộ sự việc cô làm vợ bé của một vị đại gia truyền thông Sau khi đầu quân cho công y mới, Huỳnh Thánh Y nhanh chóng lấy lại danh tiếng với loạt phim đình đám. Tuy nhiên, hào quang không ở lại lâu bên cô khi nữ diễn viên thường bị tố mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe, dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý,... Cô còn từng ẩu đả với một phóng viên vì người này đã làm lộ ra tin tức cô làm vợ bé của đại gia Dương Tử và chấp nhận sinh con dù không có danh phận cho vị đại gia này.

Sau khi thành công 'hất cẳng' được vợ lớn, Huỳnh Thánh Y đường hoàng trở thành vợ hợp pháp của đại gia Dương Tử và được bổ nhiệm làm CEO của tập đoàn Cự Lực Sau khi thành công "hất cẳng" được vợ lớn, Huỳnh Thánh Y đường hoàng trở thành vợ hợp pháp của đại gia Dương Tử và được bổ nhiệm làm CEO của tập đoàn Cự Lực. Theo Tân Hoa Xã, sau khi lấy được chồng đại gia, Huỳnh Thánh Y nắm trong tay khối tài sản lên đến 140 triệu NDT (gần 4,3 nghìn tỷ đồng) cùng hàng loạt bất động sản khác. Khu trượt tuyết trong biệt thự của vợ chồng Huỳnh Thánh Y Ngôi biệt thự mà vợ chồng Huỳnh Thánh Y ở cũng từng được nữ diễn viên tiết lộ trên một chương trình truyền hình là vô cùng nguy nga và tráng lệ. Trong khuôn viên ngôi biệt thự này còn có vườn hoa, khu đặt mô hình, sân trượt tuyết, khu vui chơi trong nhà, bảo tàng,... Tuy vậy, vẫn có nhiều tin đồn cho rằng cô bị chồng hắt hủi, không coi trọng,... Đại gia Dương Tử bị mẹ mắng vì dám để vợ quỳ xuống rửa chân cho Trong một đoạn clip được Huỳnh Thánh Y đăng tải trên MXH, cô còn quỳ xuống và rửa chân cho chồng, Lúc này mẹ chồng đi đến và chứng kiến nên đã ra tay "giáo huấn" cho người chồng đại gia một trận nên thân khi anh còn chưa kịp giải thích là mình không hề bắt vợ làm vậy. Hầu hết những ai xem qua đều cho rằng đoạn video trên của Huỳnh Thánh Y chỉ là một trò đùa thôi, bởi vì chính người chồng của cô cũng vô cùng bất ngờ trước hành động này của bà xã. Ảnh: Internet, Sina

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