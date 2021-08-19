Châu Tinh Trì có động thái gì trước vụ rò rỉ ảnh hẹn hò thiếu nữ trăng tròn 17?

Theo HK01, đạo diễn đình đám châu Á quen biết Hiểu Kỳ từ tháng 6, tại một buổi tiệc trên du thuyền. Châu Tinh Trì đã chủ động theo đuổi mỹ nhân trẻ. Địa điểm hẹn hò của cặp đôi là du thuyền trên biển, đảm bảo không gian riêng tư và không bị phóng viên đeo bám. "Vua hài" đều che kín mặt nhằm tránh bị phát hiện mỗi khi đi tung tăng cùng mỹ nhân.

Từ qua đến nay tin đồn đạo diễn đình đám châu Á Châu Tinh Trì hẹn hò thiếu nữ 17 tuổi đang khiến dân tình sốc nặng. Nhiều người không tin điều này là sự thật tuy nhiên sự việc ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mỹ nhân xuất hiện trong tin đồn chấn động trên có tên Trương Hiểu Kỳ, dù mới 17 tuổi nhưng sở hữu vẻ đẹp thuần khiết và ngây thơ, trong sáng.

Châu Tinh Trì thường bố trí xe riêng đưa đón Trương Hiểu Kỳ trong lúc hẹn hò. Ngoài ra vị đạo diễn này còn yêu cầu cô không được chụp ảnh cũng như ghi âm giọng nói của ông và phải xóa hết lịch sử tin nhắn qua lại.

Riêng QQ cho hay, sau khi "vua hài" lộ ảnh hẹn hò với Hiểu Kỳ, nhiều khán giả đã bán tín bán nghi bởi cho rằng ông khó có thể có mối tình vượt khoảng cách tuổi tác như vậy. Không ít người lại cho rằng việc đi chơi cùng các cô gái trẻ và để xảy ra scandal hẹn hò đã khiến hình ảnh của "vua hài" bị ảnh hưởng.

Được biết, khi trả lời trước truyền thông mới đây, đại diện của Châu Tinh Trì phủ nhận mối quan hệ trên. Phía nam diễn viên cho hay: "Châu Tinh Trì không hẹn hò cô gái đó. Ngày đi biển, Tinh Gia được sắp xếp chung thuyền với 3 phụ nữ. Một cô gái chủ động xin lướt ván cùng Châu Tinh Trì, nhưng không được ông để ý hay hồi đáp. Một nhóm người cùng ra biển chơi, không hiểu sao lại bị đưa thành tin tình ái".

Nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân 17 tuổi - Ảnh: Internet

Trước đó, Châu Tinh Trì đã đưa mỹ nhân họ Trương cùng hai cô gái trẻ lên du thuyền sang trọng trị giá hơn 100 triệu HKD để tận hưởng kỳ nghỉ trên biển. Họ dành nhiều thời gian cùng lướt ván. "Vua hài" mặc đồ bơi kín đáo, đội mũ, đeo kính nhằm tránh sự chú ý từ đám đông. Khi đến lượt Trương Hiểu Kỳ xuống nước, Tinh Gia ngồi trên cano chụp ảnh, quay video cho cô. Đến tối, cả nhóm cùng dùng bữa do sao nam quyền lực này chiêu đãi. Được biết, thời gian gần đây bộ đôi lệch tuổi thường xuyên cùng nhau đi chơi biển và trở nên khá thân mật.

Châu Tinh Trì đẹp trai, phong độ lúc trẻ - Ảnh: Internet

"Vua hài" từng hẹn hò với La Huệ Uyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng. Nhưng mối tình nào của ông cũng đứt gánh giữa đường. Hơn 10 năm qua, Châu Tinh Trì không công khai bạn gái, hiếm khi được trông thấy xuất hiện cùng bạn khác giới. Ông từng chia sẻ không còn nghĩ đến chuyện lập gia đình.