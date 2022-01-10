Trước khi mối tình đẹp với Châu Tinh Trì được công chúng biết tới, thì La Huệ Quyên có sự nghiệp điện ảnh vô cùng rực rỡ. Người đẹp sinh năm 1966 tại Hong Kong. Năm 1987, cô gia nhập làng giải trí với bộ phim đầu tay Thư kiếm ân cừu lục. La Huệ Quyên gây ấn tượng với gương mặt trái xoan, nụ cười rạng rỡ, ấm áp, thân hình mảnh mai.

Gặp gỡ với Châu Tinh Trì – khi đó là một cái thiếu niên khá mới trong ngành công nghiệp giải trí vào năm 1989 tại phim trường Anh hùng cái thế. Châu Tinh Trì đã bị sự xinh đẹp dịu dàng và tài năng của La Huệ Quyên làm rung động, ngược lại người đẹp họ La cũng bị sự hài hước của nam diễn viên họ Châu thu hút. Cả hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng do sự nghiệp của cặp đôi vừa mới bắt đầu, La Huệ Quyên và Châu Tinh Trì cùng thỏa thuận sẽ yêu trong bí mật vì không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến công việc. Khi đó, chỉ có những người trong đoàn làm phim mới biết cả hai hẹn hò bí mật.

Cặp đôi hẹn hò bí mật để không ảnh hưởng đến sự nghiệp

Đầu những năm 90, sự nghiệp của cặp đôi đều phát triển rất thuận lợi. Châu Tinh Trì thành công với nhiều bộ phim như Đổ thánh, Trường học Uy Long. Thẩm tử quan. Trong khi đó, bạn gái của anh cũng nổi tiếng không kém nhờ các tác phẩm Mạt đại hoàng tôn, Nhân tại biên duyên, Nhiên thiếu tuế nguyệt…

Bén duyên với nhau trong bộ phim Anh hùng cái thế, sau đó sự nghiệp của cặp đôi lên như diều gặp gió

Tuy nhiên, khi sự nghiệp thăng hoa rực rỡ thì cũng là lúc chuyện tình cảm của cặp đôi tiên đồng – ngọc nữ xảy ra trục trặc. Có nguồn tin cho rằng, một phần nguyên nhân là do mẹ Châu Tinh Trì vì không “ưa” La Huệ Quyên nên đã thẳng tay “cắt đứt” mối lương duyên này. Mỹ nữ họ La từng tâm sự: “Tôi không hiểu tại sao mẹ anh lại ghét tôi như vậy”.

Nổi tiếng là người con hiếu thảo, vâng lời mẹ nên Châu Tinh Trì cũng rất lưỡng lự có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Nhận thấy mối muộn phiền từ phía bạn trai, La Huệ Quyên vô cùng cảm thấy đau khổ.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, Châu Tinh Trì phải lòng nữ diễn viên khác chính là nguyên nhân cặp đôi chia tay. Năm 1991, Châu Tinh Trì đóng cặp với người đẹp Chu Ân trong Trường học Uy Long. Lúc này xuất hiện tin đồn tình cảm giữa Châu Tinh Trì và mỹ nhân họ Chu nên La Huệ Quyên đã cảm nhận được sự thiếu an toàn trong mối quan hệ của họ nên đã chủ động cầu hôn bạn trai. Nhưng câu trả lời mà cô nhận được được tài tử họ Châu chỉ là câu nói: “Em bị làm sao thế?” khiến cho cô mất hoàn toàn lòng tin vào chuyện tình cảm này: “Tôi khao khát có một gia đình với Châu Tinh Trì nhưng anh ấy lại xem tôi là kẻ không tỉnh táo”.Vì cảm nắng mỹ nữ họ Chu nên Châu Tinh Trì đã chia tay với bạn gái dù họ đã yêu “ngầm” được ba năm để chính thức đến với Chu Ân.

Vì nhiều lý do, Châu Tinh Trì chia tay bạn gái La Huệ Quyên sau 3 năm hẹn hò

Sau bộ phim Trường học Uy Long, Châu Tinh Trì còn mời Chu Ân tham gia Đại thoại Tây du. Tháng 9/1992, cặp đôi tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của dư luận mà không nói rõ lý do.

Về phía La Huệ Quyên, sau khi chia tay tài tử họ Châu, cô không vì đau khổ mà gác lại sự nghiệp phim ảnh. Người đẹp sinh năm 1966 vẫn tiếp tục đóng phim như một sự khỏa lấp tinh thần. Thời gian này, cô tham gia Pháp ngoại anh hùng, Mộng đoạn ngân thành, Tân Bao Thanh Thiên, Thiên thu gia quốc mộng…đều là những tác phẩm gây được tiếng vang lớn. “Tôi không biết phải nói thế nào về ba năm đó. Nhưng tại sao lại là 3 năm. Có lẽ 3 năm đó có thể nằm trong giới hạn chấp nhận được của tôi”, cô chia sẻ về mối tình đẹp 3 năm với Châu Tinh Trì.

La Huệ Quyên vô cùng tiếc nuối vì đoạn tình 3 năm với Châu Tinh Trì

Vùi đầu vào công việc, người đẹp Hong Kong phải lòng nam diễn viên Lý Chí Kỳ khi đóng chung trong Thiên tiên phối vào năm 1997. Tuy nhiên, mối tình lãng mạn này cũng chỉ kéo dài được một năm. Cuối những năm 90, La Huệ Quyên ít đóng phim mà tập trung cho công việc kinh doanh.

Không chỉ 3 chìm 7 nổi trong chuyện tình cảm, lần này sự nghiệp của cô cũng bị ảnh hưởng nhiều do một tai nạn ở Papua New Guinea năm 1999 dẫn đến một bên tai bị điếc. Đây là cú sốc lớn với La Huệ Quyên. Cô mắc bệnh trầm cảm suốt những năm 2000 – 2004. Tình cũ Châu Tinh Trì gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Cô mất ngủ triền miên, lười ăn uống, thậm chí La Huệ Quyên còn có ý định tự tử. Khi được báo giới hỏi về chuyện cũ với đạo diễn nổi tiếng họ Châu, người đẹp nói: “Tôi không hiểu tại sao mình lại trở thành một kẻ ngớ ngẩn trong chuyện tình đó, chuyện ấy thật là điên rồ”.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, tinh thần La Huệ Quyên mới dần ổn định lại. May mắn mỉm cười với cô khi gặp gỡ với chuyên gia tài chính người Singapore – Lưu Chí Mẫn. Lưu Chí Mẫn từng có một đời vợ và hai con trai riêng. Vợ qua đời sớm nên ông một mình nuôi con. Năm 2008, cặp đôi kết hôn.

Cô kết hôn với chuyên gia tài chính Lưu Chí Mẫn vào năm 2008

Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười với La Huệ Quyên nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa cô. Chưa đầy 2 năm sau khi lập gia đình, diễn viên Thư kiếm ân cừu lục phát hiện mình mắc ung thư tuyến tụy. Trong suốt thời gian điều trị, Lưu Chí Mẫn luôn túc trực bên cạnh vợ và động viên tinh thần cô.

Khi bệnh ngày càng nặng, La Huệ Quyên từ bỏ các phương pháp trị liệu về Singapore tĩnh dưỡng. Biết mình không qua khỏi, cô tự mình tổ chức bữa tiệc chia tay bạn bè và người thân. Ngoài ra, diễn viên nổi tiếng một thời cũng lên kế hoạch phân chia tài sản, tất cả cổ phần trong công ty cô đều sang tên cho hai người con riêng của chồng và chuẩn bị một khoản tiền cho mẹ ruột để bà dưỡng tuổi già.

Tang lễ của La Huệ Quyên tại Singapore

Ngày 30.6.2012, La Huệ Quyên qua đời ở tuổi 46 trong vòng tay gia đình và người thân. Ngày đưa tang cô, Châu Tinh Trì không tới dự mà chỉ gửi một vòng hoa với dòng chữ “Gửi Lưu phu nhân – La Huệ Quyên” đến viếng. Nhiều người cho rằng, “vua hài” Hong Kong là kẻ bạc tình nhưng ít ai biết La Huệ Quyên là người có ảnh hưởng sâu sắc tới Châu Tinh Trì.

Châu Tình Trì gửi vòng hoa với viếng La Huệ Quyên

Trước đây nữ diễn viên Chu Ân từng lên tiếng thanh minh trong một lần tham gia gameshow truyền hình: “Tôi đã chịu oan ức vì Châu Tinh Trì nhiều năm. Anh ấy không kết hôn không phải vì tôi mà là vì một nguyên nhân khác”. Không khó đoán, Vua hài kịch vẫn còn day dứt về La Huệ Quyên vì chính cô mới là người mà Châu Tinh Trì yêu cả đời, cũng là người duy nhất mà Tinh gia từng muốn kết hôn, chung sống dưới một mái nhà.

Bức ảnh chụp chung công khai cuối cùng của cặp đôi tiên đồng - ngọc nữ trong một sự kiện từ thiện

Chính vì sự tiếc nuối về mối tình đẹp khi xưa, về sau mỗi tác phẩm của Châu Tinh Trì đều có hình bóng của người tình cũ trong đó. Sinh thời, La Huệ Quyên thích bơi lội và chụp rất nhiều tạo dáng hình nàng tiên cá, nên Tinh gia đã lấy đó làm cảm hứng để cho ra đời tác phẩm Mỹ nhân ngư vô cùng nổi tiếng. Hay nhiều câu thoại kinh điển trong Vua hài kịch, Đại thoại Tây Du…cũng là những ý tưởng mà Châu Tinh Trì thực hiện để tưởng nhớ bạn gái cũ.

Là người nặng tình, Châu Tinh Trì vẫn chưa thể nào quên được người tình năm xưa

Trước khi mất, La Huệ Quyên không còn quá phiền muộn khi nghĩ về mối tình thời thanh xuân của mình với Châu Tinh Trì, ngược lại nữ diễn viên vô cùng lạc quan, vui vẻ. La Huệ Quyên còn gửi cả video gửi gắm đến tình cũ: “Nếu như anh thực sự thích một ai đó vậy thì hãy dũng cảm yêu đi, đừng để bản thân phải hối hận và tiếc nuối. Sau khi em đi, hãy sống thật tốt, yêu thương hết mình nhé!”. Day dứt và ân hận về bạn gái cũ, có lần cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt, bạn thân của Châu Tinh Trì từng nói: “Lý do Tinh gia độc thân là vì La Huệ Quyên ra đi. Là mối tình đầu của Châu Tinh Trì, năm 2012 khi cô ấy mất, tóc của Châu Tinh Trì bắt đầu bạc trắng”. Tiếc nuối mối tình đẹp với mỹ nhân họ La, bây giờ đã bước sang độ tuổi U60 nhưng Châu Tinh Trì vẫn còn độc thân, nhìn lại những gì mà ông làm cũng đủ biết nam tài tử là người nặng tình tới mức nào.