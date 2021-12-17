So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất?

Ngay từ nhỏ, những người đẹp đình đám xứ Cảng thơm như đã sở hữu nhan sắc rất thanh tú, xinh xắn hết phần thiên hạ, càng lớn càng bộc lộ rõ vẻ đẹp của các mỹ nhân tương lai. Loạt ảnh hồi bé của những sao nữ này là bằng chứng chứng minh đẹp từ bé là có thật. Liệu bạn có nhận ra đây là mỹ nhân nổi tiếng nào không?

Trương Bá Chi được mệnh danh là một trong những mỹ nhân "chưa biết xấu là gì". Ảnh hồi nhỏ của người đẹp đã chứng minh điều đó. Khuôn mặt khả ái cùng nụ cười không lẫn vào đâu được của nữ diễn viên khiến bao trái tim phải tan chảy.

Vương Tổ Hiền quả là biểu tượng sắc đẹp khi cô luôn nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa. Gương mặt rạng rỡ cùng với những đường nét xuất sắc và vóc dáng mảnh mai của người đẹp nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Trần Tự Dao từ bé đã sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh với gương mặt thanh tú, xinh xắn. Cô từng góp mặt trong loạt phim ăn khách như "Mẹ Chồng Khó Tính 2", "Cung Tâm Kế", "Bằng Chứng Thép"...

Mỹ nhân sexy nhất đài TVB - Cao Hải Ninh - sở hữu ngũ quan sắc sảo.

Thái Thiếu Phân từ nhỏ đã sở hữu đường nét gương mặt thanh thoát, đôi mắt sắc sảo và thần thái rạng rỡ.

"Cô cô" Lý Nhược Đồng cho thấy gương mặt đẹp hoàn hảo, ánh mắt hút hồn, thần thái đầy nữ tính ngay từ khi còn nhỏ.

Á hậu Lưu Bội Nguyệt có gương mặt khả ái cùng nụ cười tươi tắn đặc trưng không thể nhầm lẫn.

Chung Gia Hân sở hữu ngoại hình dễ thương, đáng yêu cùng với nụ cười ngọt ngào.

Hoa hậu Trần Nhân Mỹ đẹp nền nã, thanh tú và thần thái ngút ngàn

Ảnh hồi nhỏ của Hoa hậu Viên Vịnh Nghi gây chú ý. Người đẹp hẳn đã có màn "dậy thì" vô cùng xuất sắc để có được nhan sắc như ngày hôm nay.