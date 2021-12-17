So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất?

Sao quốc tế 17/12/2021 14:51

Loạt ảnh hồi ấu thơ của những mỹ nhân xứ Cảng thơm khiến fan "đứng ngồi không yên" vì vừa đáng yêu lại khoe trọn nét đẹp sẵn từ khi còn bé.

Ngay từ nhỏ, những người đẹp đình đám xứ Cảng thơm như đã sở hữu nhan sắc rất thanh tú, xinh xắn hết phần thiên hạ, càng lớn càng bộc lộ rõ vẻ đẹp của các mỹ nhân tương lai. Loạt ảnh hồi bé của những sao nữ này là bằng chứng chứng minh đẹp từ bé là có thật. Liệu bạn có nhận ra đây là mỹ nhân nổi tiếng nào không?

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 1

Trương Bá Chi được mệnh danh là một trong những mỹ nhân "chưa biết xấu là gì". Ảnh hồi nhỏ của người đẹp đã chứng minh điều đó. Khuôn mặt khả ái cùng nụ cười không lẫn vào đâu được của nữ diễn viên khiến bao trái tim phải tan chảy.

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 2

Vương Tổ Hiền quả là biểu tượng sắc đẹp khi cô luôn nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa. Gương mặt rạng rỡ cùng với những đường nét xuất sắc và vóc dáng mảnh mai của người đẹp nhận được nhiều lời khen của khán giả.

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 3

Trần Tự Dao từ bé đã sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh với gương mặt thanh tú, xinh xắn. Cô từng góp mặt trong loạt phim ăn khách như "Mẹ Chồng Khó Tính 2", "Cung Tâm Kế", "Bằng Chứng Thép"...

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 4

Mỹ nhân sexy nhất đài TVB - Cao Hải Ninh - sở hữu ngũ quan sắc sảo.

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 5

Thái Thiếu Phân từ nhỏ đã sở hữu đường nét gương mặt thanh thoát, đôi mắt sắc sảo và thần thái rạng rỡ.

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 6

"Cô cô" Lý Nhược Đồng cho thấy gương mặt đẹp hoàn hảo, ánh mắt hút hồn, thần thái đầy nữ tính ngay từ khi còn nhỏ.

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 7

Á hậu Lưu Bội Nguyệt có gương mặt khả ái cùng nụ cười tươi tắn đặc trưng không thể nhầm lẫn.

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 8

Chung Gia Hân sở hữu ngoại hình dễ thương, đáng yêu cùng với nụ cười ngọt ngào.

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 9

Hoa hậu Trần Nhân Mỹ đẹp nền nã, thanh tú và thần thái ngút ngàn

So kè ảnh hồi bé của dàn mỹ nhân đình đám Hong Kong: Ai dậy thì thành công nhất? - Ảnh 10

Ảnh hồi nhỏ của Hoa hậu Viên Vịnh Nghi gây chú ý. Người đẹp hẳn đã có màn "dậy thì" vô cùng xuất sắc để có được nhan sắc như ngày hôm nay.

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