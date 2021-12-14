Con trai muốn đổi mẹ khác, Hoa hậu Viên Vịnh Nghi tá hỏa thay đổi cách dạy con

Sao quốc tế 14/12/2021 09:30

Viên Vịnh Nghi thừa nhận rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, phương pháp cứng rắn của cô dần ‘phản tác dụng’.

Ở thập niên 90, có lẽ không ai lạ lẫm với cái tên Viên Vịnh Nghi. Sau khi giành vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990, Viên Vịnh Nghi bắt đầu nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim truyền hình của hãng TVB. Dù cuộc hôn nhân 20 năm với ca sĩ, diễn viên Trương Trí Lâm khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng gần đây nữ diễn viên buồn bã cho biết, từng có lúc con trai nói với bố muốn đổi mẹ.

Con trai muốn đổi mẹ khác, Hoa hậu Viên Vịnh Nghi tá hỏa thay đổi cách dạy con - Ảnh 1

Viên Vịnh Nghi sinh ra trong gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cách nuôi dạy con. Trong khi Trương Trí Lâm quan niệm rằng con làm gì cũng được, miễn là vui vẻ thì Viên Vịnh Nghi lại dạy con khá nghiêm khắc, kỷ luật như nhà binh.

Viên Vịnh Nghi cho biết con trai 15 tuổi của cô, Morton Cheung (Trương Mộ Đồng) nhiều lần tức giận ví mình như "không có mẹ", vì cô thường từ chối yêu cầu của con một cách không thương tiếc.

Phương châm nuôi dạy con của cô là "không chết được". Cô thường để con trai khóc mà không bao giờ dỗ, kể từ khi cậu bé còn nhỏ. Có lần cô còn để cậu nhóc ôm bụng đói đi ngủ, thay vì nhượng bộ những yêu cầu của con.

Con trai muốn đổi mẹ khác, Hoa hậu Viên Vịnh Nghi tá hỏa thay đổi cách dạy con - Ảnh 2

Còn Trương Trí Lâm trong một chương trình ca nhạc cũng bật mí rằng dù 2 vợ chồng đều tôn trọng nhau nhưng chỉ cần bà xã nổi giận thì cả anh và con trai đều không dám thở mạnh. Nam ca sĩ cho rằng anh cảm thấy vợ đã đặt quá nhiều áp lực lên con trai nên lúc nào cũng chỉ muốn con được thoải mái, thư giãn. Viên Vịnh Nghi thì lại không hài lòng với điều đó, cho rằng trong gia đình thì người cha nên khiêm khắc với con. Cả hai có quá nhiều xung đột và khác biệt trong việc dạy con, dẫn đến xảy ra nhiều tranh cãi.

 Con trai muốn đổi mẹ khác, Hoa hậu Viên Vịnh Nghi tá hỏa thay đổi cách dạy con - Ảnh 3

Không ít lần truyền thông chộp được cảnh Viên Vịnh Nghi bực tức chồng con, hầm hầm đi trước

Thời điểm đó, Morton không thể tập trung trong lớp, hay chọc phá bạn, lại đối mặt với sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ nên càng tỏ ra chống đối. Viên Vịnh Nghị đã đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng bất ngờ thay, hóa ra Morton chẳng có vấn đề gì cả, mà cô mới là người cần được tư vấn.

Hóa ra chính cách dạy con quá nghiêm khắc của Viên Vịnh Nghi đã khiến đứa trẻ cho rằng mẹ không thương mình. Trong thời gian ấy, Trương Trí Lâm tham gia nhiều show ca nhạc ở đại lục nên không ở gần con. Morton cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà với mẹ, cộng với tuổi mới lớn muốn khẳng định mình nên càng xa cách với người sinh ra mình.

Viên Vịnh Nghi dần nhận thấy mối quan hệ của hai mẹ con có lúc rất căng thẳng vì con trai ngày càng xa cách. Lo lắng vì mẹ con trở nên xa nhau, Vịnh Nghi tìm đến các chuyên gia chăm sóc gia đình và được khuyên nên thay đổi phong cách làm mẹ. Cô cũng dần học cách nuôi dạy con cái của Trương Trí Lâm.

Con trai muốn đổi mẹ khác, Hoa hậu Viên Vịnh Nghi tá hỏa thay đổi cách dạy con - Ảnh 4

Nữ diễn viên cũng cho rằng khó có một quy chuẩn nào áp dụng cho mọi đứa trẻ bởi mỗi đứa bé là một cá thể độc lập, cô cũng thừa nhận rằng có lẽ mình cũng phải học cách giáo dục con của chồng, dù trước đây luôn cho rằng nó không phù hợp cho con trai.

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