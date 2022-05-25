Lý do cảm động khiến Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh của mình?

Sao quốc tế 25/05/2022 15:00

Trong những siêu phẩm của Châu Tinh Trì như Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Vua Hài Kịch, Mỹ Nhân Ngư, Đại Thoại Tây Du... đều có món cánh gà nướng xuất hiện. Không ít người đã phải đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ Châu Tinh Trì thích ăn cánh gà nướng nên mới đưa vào trong phim ảnh?”.

Trong những siêu phẩm của Châu Tinh Trì như Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Vua Hài Kịch, Mỹ Nhân Ngư, Đại Thoại Tây Du... đều có món cánh gà nướng xuất hiện. Không ít người đã phải đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ Châu Tinh Trì thích ăn cánh gà nướng nên mới đưa vào trong phim ảnh?”.

Lý do cảm động khiến Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh của mình? - Ảnh 1
Châu Tinh Trì thích đưa cảnh gà nướng vào phim ảnh - Ảnh: Internet

 

Theo thông tin của cộng đồng mạng, Châu Tinh Trì vốn sinh trong một gia đình nghèo ở Hồng Kông. Năm 7 tuổi, tổ ấm của ông tan vỡ khi cha mẹ ly hôn. Đặc biệt, cha tài tử này không hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, khiến bà Lăng Bảo Nhi (mẹ Châu Tinh Trì) phải 1 nách 3 con, nuôi nấng chị em Châu Tinh Trì nên người.

Lý do cảm động khiến Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh của mình? - Ảnh 2
Gia đình Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet

 

Để cho 3 con được đi học, bà Lăng Bảo Nhi phải vất vả ngược xuôi, kiêm 3 công việc cùng một lúc, mỗi ngày vất vả tới rạng sáng mới được nghỉ ngơi. Mệt mỏi là vậy, Lăng Bảo Nhi vẫn luôn hết mực yêu thương con cái và dành những điều tốt nhất cho chị em Châu Tinh Trì.

Lý do cảm động khiến Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh của mình? - Ảnh 3
Châu Tinh Trì thích đưa cảnh gà nướng vào phim vì muốn ghi nhớ sự hy sinh của mẹ - Ảnh: Internet

 

Theo Châu Tinh Trì tiết lộ, có lần, sau khi nhận được tiền lương, mẹ đã mua cho ông một cái cánh gà nướng. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì chỉ cắn một miếng rồi đem cánh gà ném xuống đất và chê là khó ăn. Điều này khiến bà Lăng Bảo Nhi vô cùng tức giận. Sau khi dạy dỗ con, Lăng Bảo Nhi đã rửa sạch cánh gà rơi trên đất và ăn cho đỡ lãng phí.

Nhiều năm sau, khi kể lại câu chuyện thời thơ ấu, Châu Tinh Trì mới giải thích nguyên nhân ông làm như vậy. Hóa ra, trong những ngày gian khổ ấy, vì thương mẹ mỗi ngày chỉ ăn dưa muối với cơm, để lại hết đồ ăn cho con cái, “vua hài kịch” mới nghĩ ra cách đặc biệt này để cho mẹ được nếm chút thức ăn ngon.

Sau này, khi thành danh, Châu Tinh Trì thường khéo léo đưa phân cảnh ăn cánh gà vào trong những tác phẩm của mình để tự nhắc nhở bản thân không được quên công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ, không được quên những năm tháng gian khổ trước đây.

Lý do cảm động khiến Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh của mình? - Ảnh 4
Châu Tinh phải nổ lực rất nhiều để có được thành công - Ảnh: Internet

 

Được biết, Châu Tinh Trì được thành tựu như ngày nay chẳng hề dễ dàng chút nào. Nam diễn viên từng làm diễn viên quần chúng suốt 10 năm, nỗ lực không ngừng nâng cao khả năng diễn xuất, “nếm mật nằm gai” mới trở thành “vua hài kịch” Cbiz, được nhiều người tôn trọng, ngưỡng mộ. Những thành tựu trong sự nghiệp đã giúp ông sở hữu khối tài sản đáng nể, ước tính lên đến 2,6 tỷ HKD (gần 8.000 tỷ đồng).

Lý do cảm động khiến Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh của mình? - Ảnh 5
Châu Tinh Trì luôn lặng lẽ làm từ thiện - Ảnh: Internet

 

Nổi tiếng và giàu có là thế nhưng Châu Tinh Trì lại là nghệ sĩ hiếm hoi không hề xuất hiện trong danh sách những minh tinh Hoa ngữ làm từ thiện. Chính điều này đã khiến “Vua hài Hồng Kông” vấp phải chỉ trích, thậm chí còn bị gắn biệt danh là “yêu tiền như sinh mạng”. Thế nhưng sự thật khi được hé lộ lại khiến nhiều bất ngờ. Hóa ra Châu Tinh Trì vẫn âm thầm thực hiện những dự án xã hội nhưng không muốn dùng việc này để tạo sự chú ý cho mình mà thôi. ‘Vua hài kịch’ đã  từng lặng lẽ làm từ thiện, giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí hiến tủy cứu người, bất chấp việc này có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.

 

Châu Tinh Trì và những sao nam giàu có, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhưng lại 'ế trường tồn' theo năm tháng

Châu Tinh Trì và những sao nam giàu có, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhưng lại 'ế trường tồn' theo năm tháng

Có một điều khá ngược đời trong showbiz Hoa ngữ là một số những nam tài tử đẹp trai, giàu có và thành công trong sự nghiệp đến nay dù đã 50 - 60 tuổi vẫn lẻ bóng một mình như Cổ Thiên Lạc, Châu Tinh Trì hay Hồ Ca.

Xem thêm
Từ khóa:   châu tinh trì Vua Hài Kịch sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Châu Tinh Trì và những sao nam giàu có, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhưng lại 'ế trường tồn' theo năm tháng

Châu Tinh Trì và những sao nam giàu có, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhưng lại 'ế trường tồn' theo năm tháng

Người đẹp duy nhất khiến Châu Tinh Trì độc thân: Kết hôn với chuyên gia tài chính, mắc ung thư tuyến tụy

Người đẹp duy nhất khiến Châu Tinh Trì độc thân: Kết hôn với chuyên gia tài chính, mắc ung thư tuyến tụy

Cái kết khó tin của mỹ nhân từng phản bội Châu Tinh Trì, nhẫn nhịn làm vợ bé của đại gia 10 năm trời

Cái kết khó tin của mỹ nhân từng phản bội Châu Tinh Trì, nhẫn nhịn làm vợ bé của đại gia 10 năm trời

Châu Tinh Trì có động thái gì trước vụ rò rỉ ảnh hẹn hò thiếu nữ trăng tròn 17?

Châu Tinh Trì có động thái gì trước vụ rò rỉ ảnh hẹn hò thiếu nữ trăng tròn 17?

"Đệ nhất mỹ nhân phim Châu Tinh Trì” hẹn hò tình trẻ kém 10 tuổi, lộ tin bí mật kết hôn

"Đệ nhất mỹ nhân phim Châu Tinh Trì” hẹn hò tình trẻ kém 10 tuổi, lộ tin bí mật kết hôn

Ngã ngửa với phản hồi của Châu Tinh Trì sau khi mối tình 'ông cháu' chênh 42 tuổi gây bão Weibo cả sáng nay

Ngã ngửa với phản hồi của Châu Tinh Trì sau khi mối tình 'ông cháu' chênh 42 tuổi gây bão Weibo cả sáng nay

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI