Lý do cảm động khiến Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh của mình?

Trong những siêu phẩm của Châu Tinh Trì như Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Vua Hài Kịch , Mỹ Nhân Ngư, Đại Thoại Tây Du... đều có món cánh gà nướng xuất hiện. Không ít người đã phải đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ Châu Tinh Trì thích ăn cánh gà nướng nên mới đưa vào trong phim ảnh ?”.

Theo thông tin của cộng đồng mạng, Châu Tinh Trì vốn sinh trong một gia đình nghèo ở Hồng Kông. Năm 7 tuổi, tổ ấm của ông tan vỡ khi cha mẹ ly hôn. Đặc biệt, cha tài tử này không hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, khiến bà Lăng Bảo Nhi (mẹ Châu Tinh Trì) phải 1 nách 3 con, nuôi nấng chị em Châu Tinh Trì nên người.

Để cho 3 con được đi học, bà Lăng Bảo Nhi phải vất vả ngược xuôi, kiêm 3 công việc cùng một lúc, mỗi ngày vất vả tới rạng sáng mới được nghỉ ngơi. Mệt mỏi là vậy, Lăng Bảo Nhi vẫn luôn hết mực yêu thương con cái và dành những điều tốt nhất cho chị em Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì thích đưa cảnh gà nướng vào phim vì muốn ghi nhớ sự hy sinh của mẹ - Ảnh: Internet

Theo Châu Tinh Trì tiết lộ, có lần, sau khi nhận được tiền lương, mẹ đã mua cho ông một cái cánh gà nướng. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì chỉ cắn một miếng rồi đem cánh gà ném xuống đất và chê là khó ăn. Điều này khiến bà Lăng Bảo Nhi vô cùng tức giận. Sau khi dạy dỗ con, Lăng Bảo Nhi đã rửa sạch cánh gà rơi trên đất và ăn cho đỡ lãng phí.

Nhiều năm sau, khi kể lại câu chuyện thời thơ ấu, Châu Tinh Trì mới giải thích nguyên nhân ông làm như vậy. Hóa ra, trong những ngày gian khổ ấy, vì thương mẹ mỗi ngày chỉ ăn dưa muối với cơm, để lại hết đồ ăn cho con cái, “vua hài kịch” mới nghĩ ra cách đặc biệt này để cho mẹ được nếm chút thức ăn ngon.

Sau này, khi thành danh, Châu Tinh Trì thường khéo léo đưa phân cảnh ăn cánh gà vào trong những tác phẩm của mình để tự nhắc nhở bản thân không được quên công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ, không được quên những năm tháng gian khổ trước đây.

Châu Tinh phải nổ lực rất nhiều để có được thành công - Ảnh: Internet

Được biết, Châu Tinh Trì được thành tựu như ngày nay chẳng hề dễ dàng chút nào. Nam diễn viên từng làm diễn viên quần chúng suốt 10 năm, nỗ lực không ngừng nâng cao khả năng diễn xuất, “nếm mật nằm gai” mới trở thành “vua hài kịch” Cbiz, được nhiều người tôn trọng, ngưỡng mộ. Những thành tựu trong sự nghiệp đã giúp ông sở hữu khối tài sản đáng nể, ước tính lên đến 2,6 tỷ HKD (gần 8.000 tỷ đồng).

Châu Tinh Trì luôn lặng lẽ làm từ thiện - Ảnh: Internet

Nổi tiếng và giàu có là thế nhưng Châu Tinh Trì lại là nghệ sĩ hiếm hoi không hề xuất hiện trong danh sách những minh tinh Hoa ngữ làm từ thiện. Chính điều này đã khiến “Vua hài Hồng Kông” vấp phải chỉ trích, thậm chí còn bị gắn biệt danh là “yêu tiền như sinh mạng”. Thế nhưng sự thật khi được hé lộ lại khiến nhiều bất ngờ. Hóa ra Châu Tinh Trì vẫn âm thầm thực hiện những dự án xã hội nhưng không muốn dùng việc này để tạo sự chú ý cho mình mà thôi. ‘Vua hài kịch’ đã từng lặng lẽ làm từ thiện, giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí hiến tủy cứu người, bất chấp việc này có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.